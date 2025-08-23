Onde vai passar o jogo do Flamengo x Barcelona na final do Intercontinental Sub-20

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Barcelona na final do Intercontinental Sub-20

Neste sábado, 23 de agosto, o Flamengo recebe o Barcelona no Maracanã, em jogo valendo a taça da Copa Intercontinental de Clubes Sub-20. A partida começa às 16h30, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Como assistir Flamengo x Barcelona Sub-20

O jogo do Flamengo e Barcelona neste sábado, dia 23, vai contar com transmissão ao vivo na TV Globo, com a narração de Gustavo Villani e comentários de Junior e Paulo Nunes. O Sportv também exibe a decisão como opção de canal fechado.

Para quem prefere assistir os jogos pelo celular e de graça, a boa notícia é que a transmissão está disponível de graça no GloboPlay, plataforma de streaming.

O serviço de streaming vai disponibilizar a programação da emissora para assinantes e também aqueles torcedores que não são. Ou seja: é só sintonizar o aplicativo, se cadastrar com email e a senha na Conta Globo e logar com o seu número de usuário. Então, procure a programação em “Agora na TV” e pronto!

É possível para assistir o GloboPlay no navegador pelo site www.globoplay.globo.com ou também pelo celular no aplicativo, Android ou iOS, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Final intercontinental sub-20

O Intercontinental Sub-20 funciona como uma espécie de “Mundial de Clubes” da categoria. A competição reúne o campeão da Copa Libertadores Sub-20 contra o vencedor da UEFA Youth League, em jogo único disputado em Montevidéu, no Uruguai. A ideia é colocar frente a frente os melhores times de base da América do Sul e da Europa, repetindo em escala juvenil o prestígio do futebol mundial.

No ano passado, o Flamengo levou a melhor e fez história ao conquistar o título. O Rubro-Negro venceu o Olympiacos, da Grécia, e se tornou o primeiro clube brasileiro a erguer a taça da competição, que ainda é recente, mas vem ganhando importância por revelar jovens talentos.

Para a decisão, o Flamengo deve escalar os jogadores Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Gusttavo; João Alves, Guilherme e Lorran; Matheus Gonçalves, Joshua e Pedro Leão.

O Barcelona pode apresentar a seguinte escalação: Bonfill; Xavi Espart, Cuenca, Alexis Olmedo e Landry Farré; Brian Fariñas, Quin Junyent e Pedro Rodríguez; Óscar Gistau, Jan Virgili e Tommy Marqués.