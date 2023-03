Onde vai passar o jogo do Flamengo x Vasco hoje na semifinal do Carioca 2023

Flamengo x Vasco protagonizam o Clássico dos Milhões pela segunda vez na temporada. Desta vez, o confronto é válido pela semifinal do Campeonato Carioca, às 21h10 (Horário de Brasília). O jogo do Flamengo nesta segunda-feira vai ser no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão na TV aberta para todo o Brasil.

Este é apenas o confronto de ida na semifinal, nenhum dos times será eliminado. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, 19 de março, também no Maracanã no mesmo horário.

O jogo do Flamengo e Vasco hoje vai passar nos canais Band e BandSports e no site da Band ao vivo.

Dá para ver o jogo do Flamengo hoje de graça?

O torcedor pode assistir o jogo do Flamengo e Vasco no Campeonato Carioca hoje de graça. A partida vai passar com exclusividade na Rede Bandeirantes, na TV aberta para todo o Brasil. O torcedor pode ficar tranquilo, tudo o que precisa fazer é sintonizar o canal do conforto do seu sofá e assistir ao clássico.

Sérgio Maurício vai narrar o Clássico dos Milhões ao lado dos comentaristas Athirson e Ricardo Rocha. A transmissão é para todo o país de graça.

Também dá para assistir na internet pelo site da emissora (www.band.uol.com.br) de graça. Acesse o portal, escolha a opção "Ao vivo" disponível no ícone em vermelho e, em seguida, se cadastre com email e senha.

Aprenda como assistir Flamengo x Vasco hoje ao vivo

O torcedor tem três opções para assistir ao clássico nesta segunda-feira, pela partida de ida na semifinal.

Assistir jogo do Flamengo hoje na TV aberta: para todo o Brasil, o canal da Band vai transmitir o duelo entre Flamengo e Vasco nesta segunda-feira, à noite. A narração vai ser de Sérgio Maurício com os comentaristas Athirson e Ricardo Rocha. É de graça e ao vivo.

Como assistir clássico hoje na TV fechada: pela TV paga, o canal BandSports será o responsável por exibir a partida de ida na semifinal do Carioca nesta segunda-feira. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Acompanhar ao vivo jogo do Flamengo x Vasco na internet: para acompanhar na internet, o torcedor deve sintonizar o site da BAND (www.band.uol.com.br), disponível de graça para o usuário. É só se cadastrar - sem pagar nada - com email e senha e assistir a programação em tempo real.

Escalações de Flamengo x Vasco

Para o duelo nesta segunda-feira, na semifinal do Campeonato Carioca, os times devem entrar em campo da seguinte maneira:

Provável escalação do Flamengo: Santos (Matheus Cunha);

Pablo,

Fabrício Bruno,

Rodrigo Caio,

Ayrton Lucas;

Vidal,

Matheuzinho,

Thiago Maia;

Arrascaeta,

Pedro,

Gabigol.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim;

Pumita Rodríguez,

Capasso,

Léo Pelé,

Lucas Piton;

Rodrigo,

Andrey Santos,

Jair;

Gabriel Pec,

Alex Teixeira,

Pedro Raul.

Arbitragem do clássico

Quem vai apitar o clássico entre Flamengo e Vasco nesta segunda-feira é Wagner do Nascimento Magalhães. O árbitro foi selecionado pela FERJ para comandar a semifinal.

Os assistentes vão ser Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thayse Marques Fonseca. No VAR, o responsável escolhido pela entidade foi Roodrigo Nunes de Sá.

Tem gol fora no Campeonato Carioca?

Não tem gol fora de casa no regulamento no Campeonato Carioca apesar da semifinal ser disputado em duas partidas, de ida e volta. No entanto, o Vasco tem a vantagem do empate na soma do placar por ter se classificado em segundo lugar.

O time terminou a Taça Guanabara em segundo lugar, uma posição na frente do Flamengo, com 23 pontos, mas com a vantagem no saldo de gols. Com isso, o Cruz Maltino tem vantagem no caso de empate da soma dos dois placares da semifinal. Além disso, o time também decide o mando de campo.

Confira o trecho extraído do regulamento da FERJ.

"As associações classificadas, respectivamente em 1º e 2º lugar ao final das 11 (onze) rodadas da Taça Guanabara, jogarão as suas partidas das semifinais do campeonato com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, e terão o direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida".

