Onde vai passar o jogo do Galo x América hoje na final do Mineiro 2023

Partida entre Atlético MG e América é válida pela final do Campeonato Mineiro no segundo jogo; saiba como assistir ao vivo o embate

O Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, será o palco da final neste domingo, 9 de abril, entre Atlético Mineiro e América no Campeonato Mineiro 2023. A bola vai rolar às 16h30 (Horário de Brasília) no jogo do Galo, responsável por definir quem será o campeão da temporada.

No primeiro jogo da final, o Atlético venceu por 3 a 2, garantindo a vantagem de jogar pelo empate. Em caso de igualdade na soma dos placares, a disputa de pênaltis vai definir o campeão.

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Galo na final do Campeonato Mineiro de futebol neste domingo. Os canais SporTV e Premiere também vão transmitir o duelo contra o América.

Na TV aberta, a narração fica por conta de Rogério Corrêa ao lado dos comentaristas Fábio Júnior e Henrique Fernandes. Somente quem mora no estado de Minas Gerais pode assistir a partida.

Os canais SporTV e o pay-per-view Premiere estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador para adquirir a programação e ficar por dentro da final. Também dá para assistir a retransmissão dos canais no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Como chegar no Mineirão?

Preparado para as emoções da final do Campeonato Mineiro? Para o torcedor que vai acompanhar a disputa no Estádio do Mineirão, o portal DCI trouxe informações importantes.

Você sabe como chegar ao Mineirão? Dá para pegar o ônibus convencional ou a linha MOVE, tradicional na cidade de Belo Horizonte.

Na opção MOVE, as opções são: linha MOVE 64, saindo da Estação Venda Nova e passando entre a Avenida Carlos Luz e a Assembleia, a linha MOVE 67, a linha MOVE 5106 e a linha MOVE 5401.

Mas para quem prefere as opções convencionais, estão deve optar por: linhas 503, 504, 506, S50, S51 e S53.

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, número 1001, próximo à Pampulha.

Só vai curtir quem acha que esse é o estádio mais bonito do Brasil 💜 pic.twitter.com/n8KrUJUNdV — Estádio Mineirão (@Mineirao) March 29, 2023

Escalações de Atlético MG x América MG

Eduardo Coudet, técnico do Galo, tem a vantagem do primeiro confronto. Porém, terá que trabalhar sem Guilherme Arana, Allan, Igor Rabello, Bruno Fuchs a Allan Kardec.

Para Vagner Mancini, treinador do América, Marlon está indisponível porque foi expulso na primeira partida.

Atlético MG: Everson; Mariano, Maurício Lemos, Jemerson, Rubens; Otávio, Zaracho, Hyoran; Pavón, Paulinho e Hulk.

América MG: Matheus Cavichioli; Arthur, Ricardo Silva, Iago Maidana, Nicolas; Alê, Juninho, Benítez; Matheusinho, Felipe Azevedo e Aloísio.

Quem são os maiores campeões do Campeonato Mineiro?

O Atlético Mineiro é o maior campeão do Campeonato Mineiro. Atual campeão, o Galo tem 47 títulos conquistados em toda a história do estadual, deixando todos os adversários para trás.

Com 38 troféus, o Cruzeiro segue como o segundo maior vencedor, enquanto o América ocupa a terceira posição com apenas 16 títulos.

Deixando muito claro o domínio de Atlético e Cruzeiro no futebol mineiro, somente sete times venceram o Campeonato Mineiro.

Atlético MG - 47 títulos

Cruzeiro - 38 títulos

América MG - 16 títulos

Villa Nova - 5 títulos

Siderúrgica - 2 títulos

Ipatinga - 1 título

Caldense - 1 título

