Jogo do Brasil contra a Inglaterra é válido pela Finalíssima Feminina. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF

Pela Finalíssima, onde assistir jogo do Brasil feminino hoje

Pela Finalíssima, onde assistir jogo do Brasil feminino hoje

A Seleção Brasileira de futebol feminino encara a Inglaterra nesta quinta-feira (06) pela Finalíssima, torneio que reúne as campeãs da Eurocopa e Copa América. O jogo do Brasil feminino hoje começa às 16h45 (horário de Brasília) no Estádio Wembley, com transmissão ao vivo na TV aberta.

SBT vai transmitir o jogo do Brasil feminino hoje?

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Brasil feminino na Finalíssima nesta quinta-feira. Contra a Inglaterra, o duelo terá início às 16h45, horário de Brasília, diretamente de Londres. O canal ESPN e o Star Plus também vão exibir a final feminina.

No canal SBT, Téo José narra ao lado dos comentaristas Mauro Beting, Nadine Basttos e a zagueira Érika. A transmissão será para todos os estados do país.

Já nas operadoras de TV por assinatura, a ESPN é quem exibe o duelo ao vivo. Luciana Marianno vai narrar o embate ao lado das comentaristas Mariana Pereira e Mariana Spinelli.

Quem é assinante pode ver a retransmissão com imagens no Star Plus, serviço de streaming.

Escalações de Inglaterra x Brasil

Para a decisão da Finalíssima Feminina, as escalações de Inglaterra e Brasil devem ser as seguintes:

Inglaterra:

Mary Earps;

Lucy Bronze,

Leah Williamson,

Millie Bright,

Alex Greenwood,

Walsh,

Lauren James,

Ella Toone;

Georgia Stanway,

Chloe Kelly,

Alessia Russo.

Brasil:

Letícia;

Bruninha,

Lauren,

Rafaelle,

Tamires;

Ary Borges,

Kerolin,

Nycole,

Adriana;

Geyse

Bia Zaneratto.

🐦 PRU! Visita mais que especial do @richarlison97 no treino de hoje da nossa #SeleçãoFeminina! Obrigada pela presença, pombo! Foi um prazer! 💛 📸 Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/31f2TJpx08 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 4, 2023

Superliga Masculina de Vôlei 2023 chega às quartas: tabela atualizada

O que é a Finalíssima Feminina?

A Finalíssima é um torneio de futebol feminino organizado em parceria da UEFA com a Conmebol, responsável por reunir as campeãs da Copa América e Europa.

Seguindo o modelo do torneio masculino, o confronto é realizado em partida única onde quem vence fica com a taça da temporada e, em caso de empate, a disputa de pênaltis define o campeão. Esta é a primeira edição.

Histórico de Inglaterra e Brasil no futebol feminino

Em toda a história, as seleções de Brasil e Inglaterra se enfrentaram em três ocasiões. A primeira vez foi em 2018, com a vitória das inglesas por 1 a 0 em casa contra as brasileiras.

Mais tarde, em fevereiro de 2019, voltaram a se enfrentar mas com vitória do Brasil por 2 a 1. Por fim, em outubro do mesmo ano, em amistoso, a Seleção Brasileira ganhou das inglesas por 2 a 1 novamente.

Inglaterra 1 x 0 Brasil - 6 de outubro de 2018

Inglaterra 1 x 2 Brasil - 27 de fevereiro de 2019

Brasil 2 x 1 Inglaterra - 5 de outubro de 2019

Leia também: Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo?