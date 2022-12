Por que o jogador da Croácia usa máscara na Copa do Mundo?

Jogador utilizou o adereço em todas as partidas da Croácia no Catar, chamando a atenção dos torcedores

Não é apenas a qualidade da Croácia dentro de campo que chama a atenção. O fato do jogador da Croácia utilizar uma máscara para jogar também deixa dúvidas ao público de casa. As buscas sobre o atleta subiram, enquanto o episódio intrigou torcedores que queriam saber o real motivo.

Veja:

Jogador da Croácia usa máscara de proteção para evitar novas lesões

Aos 20 anos, o zagueiro Josko Gvardiol veste a camisa titular da Croácia em sua primeira Copa do Mundo na carreira. Ele é responsável por guardar a defesa croata em todos os jogos da equipe. No entanto, é o fato do jogador usar uma máscara de proteção para jogar que tem chamado a atenção dos torcedores.

O real motivo de Gvardiol usar máscara é porque o jogador do RB Leipzig sofreu uma fratura no nariz em disputa de bola. No dia 9 de novembro deste ano, o zagueiro se chocou com Will Orban, também do RB Leipzig, em partida contra o Freiburg pelo Campeonato Alemão. No mesmo instante, Gvardiol deixou o campo.

Após exames, o clube alemão publicou nas redes sociais que o jovem zagueiro quebrou o nariz. Os exames mostraram que uma cirurgia não seria necessária, mas a máscara teria que ser um acessório diário ao profissional para jogar. A máscara tem como função proteger o rosto em caso de pancadas ou choques com o jogador.

Na página da Croácia, ele até ganhou o apelido de "Batman" pela máscara.

Logo após a lesão no jogo, Gvardiol publicou em seu perfil no Instagram uma foto de como ficou o seu rosto.

Assim ficou o olho de Joško Gvardiol após ele ter se chocado com seu companheiro de time, Willi Orban, no último jogo do Leipzig. pic.twitter.com/WA3McvaM9E — 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 🇧🇷🇩🇪 (@BundesInsider) November 10, 2022

Conheça Gvardiol, jogador da Croácia

O jovem zagueiro croata é peça chave no elenco da Croácia durante a Copa do Mundo do Catar. Com apenas 20 anos, ele escreve a sua história diante do torcedor que vibra.

Gvardiol começou nas categorias de base do Dínamo Zagreb, time croata. Em 2019 ele ganhou a primeira oportunidade no profissional, onde permaneceu por três anos. Em 2021, o RB Leipzig contratou o atleta em definitivo, onde permanece até hoje.

Na Croácia, Gvardiol contabiliza 16 partidas e um gol marcado, de acordo com dados do portal Transfermartk. Na Copa do Mundo do Catar, a seleção croata tomou apenas dois gols, ou seja, resultado do trabalho impecável do jogador em campo.

O sucesso na Croácia foi tanto que Gvardiol já está sendo cotado no Real Madrid, de acordo com a imprensa espanhola.

Onde assistir a Copa do Mundo no Brasil?

Os jogos da Copa do Mundo do Catar são transmitidos ao vivo nos canais Globo e SporTV, além das plataformas digitais do GloboPlay, FIFA+, portal GE e o canal do Casimiro.

Na Globo, a emissora transmite todos os jogos do Mundial da FIFA ao vivo e de graça, enquanto o canal SporTV está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Além disso, todas as plataformas online transmitem os jogos de graça para o público brasileiro, tanto no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv como também no próprio site de cada serviço disponível.

+ Por que goleiro Alisson vai usar o uniforme preto contra a Croácia na Copa?