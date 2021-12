Aston Villa x Burnley: onde assistir, horário e escalações (18/12)

Pela décima oitava rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Aston Villa x Burnley se enfrentam neste sábado, 18/12, a partir das 12h (horário de Brasília), jogando no Villa Park. Com transmissão ao vivo na TV e no online, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Aston Villa x Burnley: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste sábado.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Villa Park, cidade de Birmingham, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 10ª posição do Campeonato Inglês com vinte e dois pontos, o Aston Villa entra em campo neste sábado buscando a sua segunda vitória seguida na competição. Na rodada passada, o elenco conseguiu vencer o Norwich e, agora, busca mais três pontos para continuar subindo na tabela, tendo sete vitórias, um empate e nove derrotas.

Enquanto isso, o Burnley aparece na zona de rebaixamento, em 18º com onze pontos, isto é, tem que ganhar o jogo de hoje seja como for se quiser deixar a degola ainda neste fim de semana. Com uma vitória, oito empates e seis derrotas, o elenco deve colocar em campo os seus melhores jogadoers.

Escalação de Aston Villa e Burnley:

Nakamba, Keinan Davis, Morgan Sanson e Anwar El Ghazi estão indisponíveis, confirmou o técnico Gerrard.

Já para os visitantes, Maxwel Cornet, Roberts, Stephens e Ashley Barnes não poderão jogar.

Aston Villa: Martínez; Targett, Mings, Konsa, Cash; McGinn, Douglas Luiz, Ramsey; Buendía, Watkins, Young

Burnley: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; McNeil, Cork, Westwoord, Gudmundsson; Wood, Rodriguez

