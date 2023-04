Crystal Palace x Leicester: onde assistir a Premier League - 01/04

Torcedor pode acompanhar a partida do Campeonato Inglês apenas no serviço de streaming para assinantes

Pela abertura da 29ª rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Crystal Palace x Leicester se enfrentam neste sábado, às 11h (horário de Brasília), no Selhurst Park Stadium, em Londres. Os dois clubes buscam retomar o caminho até as vitórias e consequentemente se afastarem da zona de rebaixamento.

O Crystal Palace não vence há doze partidas. O time ocupa a 12ª posição com 27 pontos, conquistados em seis vitórias e nove empates. Já o Leicester se mantém em 17º lugar com 25 pontos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O clube não ganha desde cinco rodadas.

Assistir Crystal Palace x Leicester ao vivo hoje

O jogo do Crystal Palace x Leicester hoje terá transmissão no Star Plus em todo o Brasil. Nenhum canal de televisão vai exibir o duelo da Premier League neste sábado.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de imagens do Campeonato Inglês. No entanto, a emissora optou por não exibir o duelo entre Palace e Leicester, deixando o Star+ como a única opção para assistir ao embate.

É preciso ser assinante do produto para ter acesso ao catálogo. Acesse o site (www.starplus.com) e escolha o melhor pacote ao seu bolso para assistir com exclusividade o futebol inglês.

Quando é a última rodada da Premier League 2023?

A última rodada da Premier League, número 38, está marcada para domingo, 28 de maio. Todos os dez jogos são disputados no mesmo horário, assim como manda a tradição.

O Campeonato Inglês é disputado em pontos corridos, ou seja, os clubes jogam rodada por rodada onde cada vitória garante 3 pontos e o empate um para cada. Ao fim da temporada, o time que obter o maior número de pontos e ocupar a liderança da classificação será declarado o campeão inglês.

Na parte de cima, os quatro primeiros vão para a fase de grupos da Champions, enquanto 5º e 6º garantem a vaga na Liga Europa e o 7º para a Conference League. Na parte de baixo da tabela, os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão inglesa.

Prováveis escalações

O Crystal Palace não poderá contar com Andersen, Ferguson e Sam Johnstone, lesionados. Para o Leicester, as baixas são James Justin, Tielemans e Kristiansen.

Leicester: Whitworth; Mitchell, Guehi, Tomkins, Ward; Lokonga, Doucouré, Schlupp; Ayew, Zaha, Olise.

Crystal Palace: Ward; Ricardo Pereira, Evans, Faes, Castagne; Dewsbury-Hall, Ndidi, Tetê; Maddison, Barnes e Iheanacho.