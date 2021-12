Jogo do Everton x Arsenal: horário, onde assistir online e na TV – 06/12

Pela décima quinta rodada do Campeonato Inglês, o clássico entre as equipes de Everton x Arsenal acontece nesta segunda-feira, 06/12, a partir das 17h (horário de Brasília) no Goodison Park. Saiba onde assistir ao jogo de hoje online e também pela televisão.

Onde assistir Everton x Arsenal: A partida entre Everton e Arsenal terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Goodison Park, cidade de Liverpool, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem vencer por mais de cinco rodadas, o Everton apresenta uma situação muito complicada neste momento principalmente porque está em 16º com quinze pontos, ou seja, venceu somente quatro jogos, empatou quatro e perdeu sete. Dessa maneira, o elenco entra em campo nesta segunda precisando vencer seja como for se quiser escapar da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Arsenal está na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês. Em 7º com vinte e três pontos marcados, o elenco londrino coleciona sete vitórias, dois empates e cinco derrotas e, por isso, se ganhar o jogo de hoje, tem a oportunidade de fechar a rodada entre os primeiros colocados.

Escalações de Everton x Arsenal:

Rafa Benítez, técnico do Everton, poderá contar novamente com Mason Holgate, André Gomes, Yerry Mina e Salomon Rondon, enquanto Dominic Calvert-Lewin e Tom Davies seguem fora, confirmou em coletiva.

Do outro lado, Arte não tem Bernd Leno, Emile Smith Rowe, Kolasinac e Xhaka.

EVERTON: Pickford; Keane, Digne, Godfrey, Coleman; Allan, Doucouré, Gordon, Townsend; Grey, Richarlison

ARSENAL: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel Magalhães, Tavares; Lokonga, Partey, Saka; Rowe, Odegaard, Aubameyang

