Jogo do Manchester United x Leicester AO VIVO neste domingo, 19 de fevereiro

Jogo do Manchester United é válido pela vigésima quarta rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada. O United está em terceiro lugar com 46 pontos, enquanto o Leicester vem na 14ª posição com 24 pontos.

No caminho para atrapalhar a busca pelo título do Arsenal e o City, o Manchester United entra em campo para disputar a 24ª rodada do Campeonato Inglês diante do Leicester neste domingo, 19 de fevereiro. O Old Trafford é o palco do jogo do Manchester United hoje às 11h, horário de Brasília).

Assistir jogo do Manchester United x Leicester hoje

ESPN e Star Plus transmitem o jogo do Manchester United e Leicester neste domingo, às 11h.

No Brasil, o canal ESPN é o único que transmite os jogos do Campeonato Inglês. O conjunto de canais só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Para quem não tem a televisão paga, dá para sintonizar o Star Plus, serviço de streaming para assinantes. A plataforma pode ser assistida no laptop, celular, videogames, tablet e smartv.

COMO ASSISTIR:

Quem: Manchester United x Leicester

Quando: Domingo, às 11h, horário de Brasília

Onde: Old Trafford

TV: ESPN

Online streaming: Star +

LEIA: Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Manchester United x Leicester: notícias da equipe

O United permanecerá sem Casemiro , que cumpre o último jogo de suspensão neste fim de semana após o cartão vermelho contra o Crystal Palace.

Portanto, a nova contratação de Marcel Sabitzer provavelmente fará parceria com Fred mais uma vez no meio-campo, com Christian Eriksen e Scott McTominay, ambos lesionados.

Diogo Dalot estará competindo com Aaron Wan-Bissaka pela posição de lateral-direito, enquanto Lisandro Martinez e Raphael Varane devem retornar ao onze.

Quanto ao Leicester, Youri Tielemans esteve ausente do elenco contra o Tottenham, com James Maddison como capitão dos Foxes.

Se ele estiver ausente novamente no fim de semana, Nampalys Mendy e Kiernan Dewsbury-Hall jogarão no meio-campo mais uma vez.

As novas contratações Harry Souttar, Victor Kristiansen e Tete vão desempenhar um papel depois de um bom começo de vida em East Midlands.