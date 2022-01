Norwich x Everton: saiba onde assistir, horário e escalações – 15/01

Buscando se afastar da zona de rebaixamento, Norwich x Everton entram em campo neste sábado, 15/01, a partir das 12h (horário de Brasília), no Carrow Road, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Quando é Norwich x Everton?

A partida começa às 12h de sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro de 2022, no Carrow Road, cidade de Norwich, na Inglaterra.

Onde assistir ao jogo do Everton hoje?

A ESPN Brasil vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV a partir das 12h, disponível em todos os serviços de televisão por assinatura.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do aplicativo Star +, disponível por assinatura no aplicativo e site oficial.

Horário: 12h (horário de Brasília)

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Notícias e escalações de Norwich e Everton:

Sem vencer uma partida sequer por mais de cinco rodada seguidas, o Norwich se mantém na lanterna do Campeonato Inglês com apenas 10 pontos. Com problemas em campo, o elenco anfitrião precisa contar com o apoio de sua torcida para se reerguer e, quem sabe assim, se manter na elite do futebol inglês. Ao todo, são duas vitórias, quatro empates e catorze derrotas.

Do outro lado, o Everton também se vê em uma péssima situação ocupando a 15ª posição com 19 pontos em cinco jogos vencidos, quatro empatados e nove derrotas na temporada. Sem uma única vitória por três rodadas, o time da cidade de Liverpool conta com o jogo deste sábado como uma maneira de recuperar o bom desempenho.

Mathias Normann, Lukas Rupp, Andrew Omobamidele e Grant Hanley são desfalques aos anfitriões.

Do outro lado, Rafa Benítez não tem Tom Davies, enquanto Yerry Mina, Richarlison, Jarrad Branthwaite e Fabian Delph são dúvidas.

Provável escalação do Norwich: Krul; Williams, Gibson, Hanley, Aarons; McLean, Lees Melou; Placheta, Idah, Rashica; Pukki

Provável escalação do Everton: Pickford; Holgate, Godfrey, Keane; Coleman, Allan, Doucouré, Mykolenko; Gordon, Calvert-Lewin, Gray

Leia também:

