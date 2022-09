Onde assistir Everton x Liverpool hoje na TV e horário do clássico (3/9)

Alerta de clássico inglês hoje! Pela sexta rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Everton e Liverpool se enfrentam neste sábado, 03 de setembro, a partir das 08h30 (horário de Brasília), no Goodison Park. Quer saber onde assistir Everton x Liverpool hoje ao vivo? Todas as informações estão no texto abaixo.

O Everton ainda busca a primeira vitória no campeonato, ocupando a 17ª posição com 3 pontos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Liverpool vem na 6ª posição com 8 pontos, pronto para brigar pelo topo da classificação.

Onde assistir Everton x Liverpool hoje

O jogo do Everton e Liverpool hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 08h30 (horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal da ESPN exibe todas as emoções do clássico de Liverpool neste sábado, com transmissão apenas em operadoras de TV por assinatura. No entanto, o canal pode ser encontrado em qualquer estado do país.

Para acompanhar pelo celular, o torcedor tem a opção de assistir através do Star +, plataforma de streaming também para assinantes, onde o torcedor pode acompanhar no aplicativo. Por pacotes que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90, a plataforma retransmite os jogos de futebol dos canais da ESPN em tempo real.

Por isso é só entrar pelo site www.starplus.com, clicar em “escolha seu plano” e optar pelo melhor pacote que condiz com o bolso do torcedor.

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: Goodison Park, em Liverpool

Arbitragem: Anthony Taylor

Último jogo do Everton x Liverpool

A última partida entre Everton e Liverpool aconteceu em 24 de abril de 2022, na temporada passada, pelo Campeonato Inglês, em partida válida pela 34ª rodada no segundo turno.

Jogando no Anfield Stadium, os Reds só conseguiram abrir o placar no segundo tempo, aos 17 minutos com Robertson. Mais tarde, no finalzinho da partida, Origi ampliou e fechou o resultado em 2 x 0 para o Liverpool.

Em toda a história do clássico inglês, os times se enfrentaram em 146 partidas, segundo dados do portal Transfermartk. É o Liverpool quem leva vantagem, com 64 vitórias, 53 empates e 29 triunfos para o time azul.

No quesito gols, o time de Klopp também leva a melhor em 199 contra 127 gols do Everton. Os jogos acontecem no Campeonato Inglês, Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra.

Confira os melhores momentos da última partida entre os times.

Prováveis escalações Everton x Liverpool hoje

O técnico Frank Lampard possui uma extensa lista de desfalques. Yerry Mina, Doucouré, Godfrey, Holgate, Townsend e Calvert-Lewin, lesionados e em trabalho de recuperação, estão indisponíveis.

Provável escalação do Everton: Pickford; Mykolenko, Tarkowski, Coady, Patterson; Onana, Gordon, Iwobi, Davies, McNeil; Maupay.

Para a partida deste sábado, Henderson, Keita, Thiago, Konate, Diogo Jota, Alex Oxlade-Chambelain, Ramsay e Kelleher.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Milner, Fábio Carvalho; Salah, Firmino e Luis Díaz.

Próximos jogos:

EVERTON:

Arsenal x Everton – Domingo, 11/09 às 10h – Campeonato Inglês

Everton x West Ham – Domingo, 18/09 às 10h – Campeonato Inglês

LIVERPOOL:

Napoli x Liverpool – Quarta-feira, 07/09 às 16h – Champions League

Liverpool x Wolves – Sábado, 10/09 às 11h – Campeonato Inglês

Leia também: Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?