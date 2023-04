Onde assistir Everton x Tottenham ao vivo e horário da Premier League - 03/04

Para encerrar a 29ª rodada do Campeonato Inglês, o duelo entre Everton x Tottenham será disputado na tarde desta segunda-feira, às 16h (Horário de Brasília), diretamente do Goodison Park. Enquanto um briga na parte de cima da tabela, o outro precisa escapar do rebaixamento.

O Everton conseguiu retomar o caminho para as vitórias na Premier League. Nas últimas três rodadas o clube de Liverpool ganhou uma e empatou duas partidas, subindo para 26 pontos em 15º lugar. Se vencer sobe nove posições na tabela.

Para o Tottenham o resultado positivo garante a permanência na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O time ocupa a quarta posição com 49 pontos, somados em 15 vitórias e quatro empates. O time também está de olho no confronto entre Newcastle e United pela rodada.

Em qual canal vai passar Everton x Tottenham hoje ao vivo

Everton x Tottenham vai passar na ESPN e Star Plus ao vivo. Com transmissão para todo o Brasil, o canal da TV fechada exibe com exclusividade o jogo do Campeonato Inglês na temporada.

Os canais ESPN estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o operador para adquirir o grupo de canais na programação.

Outra opção é a plataforma de streaming Star+, disponível para assinantes. É necessário pagar o valor por mês para adquirir o plano de conteúdo com filmes, séries e até jogos ao vivo.

Escalações de Everton e Tottenham

Townsend é a única baixa do Everton para o jogo de hoje.

Além do técnico Conte, o Tottenham não pode contar com Lloris, Bissouma, Davies, Emerson Royal e Bentacur.

Everton: Pickford; Godfrey, Tarkowski, Keane, Coleman; Onana, McNeil, Gueye, Doucouré, Iwobi; Gray.

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Son, Kulusevski e Harry Kane.

Técnico Antonio Conte fora do Tottenham

A eliminação nas oitavas de final da Champions, a pressão por parte da torcida e o clima ruim com os jogadores foram os principais motivos que levaram a diretoria do Tottenham a desligar o treinador Antonio Conte do comando do elenco.

Mesmo com a data FIFA rolando no último dia 26 de março, o clube londrino anunciou a saída do profissional. Enquanto isso, Cristian Stellini assume como interino do Tottenham até o anúncio do novo técnico.

Conte estava no comando do Tottenham desde novembro de 2021. Foram 41 vitórias em 76 partidas, segundo dados do portal Transfermarkt.

Podemos confirmar que o técnico Antonio Conte deixou o clube por mútuo acordo. pic.twitter.com/NH380mFCwf — Tottenham Hotspur (@Spurs_PT) March 26, 2023

Por que Lucas Moura não está jogando?

O brasileiro Lucas segue no elenco do Tottenham, mas é pouco aproveitado. O ex-jogador do São Paulo anunciou que não vai renovar o seu contrato com o time londrino, mas que o seu objetivo é continuar na Europa.

Na temporada atual, Lucas jogou em 16 partidas entre o Campeonato Inglês, Champions, Copa da Inglaterra e até mesmo o torneio secundário da Premier League, com um gol marcado.

A última vez que entrou em campo foi em 11 de março, na vitória por 3 a 1 contra o Nottingham Forest, com seis minutos jogados.

Leia também:

Conheça os grupos da Sul-Americana e as datas da disputa em 2023