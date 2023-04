Onde vai passar jogo do Liverpool x Leeds na Premier League (17/04)

O Liverpool não vence há quatro rodadas no Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, 17 de março, enfrenta o Leeds que também não tem boa campanha dentro de campo. Os dois se enfrentam pela 31ª rodada, às 16h, com o jogo do Liverpool no Estádio Elland Road.

O Leeds perdeu para o Crystal Palace na última rodada (5x1) e por isso ocupa a 16ª posição com 29 pontos, enquanto os Reds estão em oitavo com 44 pontos conquistados. A última vitória do Liverpool foi em março e, neste momento, o principal objetivo é brigar pela vaga na Champions do ano que vem.

Dez jogos são disputados na 31ª rodada do Campeonato Inglês. O líder Arsenal tropeçou, mas segue na liderança com vantagem de quatro pontos. O City, de Guardiola, venceu o Leicester. O Manchester United também anotou três pontos.

Após os jogos deste fim de semana, agora faltam sete rodada para acabar a temporada na Premier League.

Onde assistir o jogo do Liverpool hoje ao vivo

O jogo do Liverpool e Leeds é transmitido pela ESPN e Star Plus. O canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura. Quem não a TV paga em casa pode acompanhar no Star +, serviço de streaming por assinatura.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Elland Road, em Leeds

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalações de Leeds x Liverpool

Leeds: Meslier; Firpo, Struijk, Koch, Ayling; Roca, McKennie, Sinisterra; Aaronson, Harrison e Bamford.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson; Fabinho, Jones, Henderson; Salah, Diogo Jota e Gakpo.

O time do Leeds continua sem Dallas, Tyler Adams e Wober. Do outro lado, o técnico Jurgen Klopp está sem Ramsay, Keita e Bajcetic, lesionados.

Quem é o artilheiro da Premier League 2023?

Erling Haaland, atacante do Manchester City, é o artilheiro do Campeonato Inglês na temporada. O norueguês marcou 32 gols em 28 partidas com a camisa dos Citizens.

Na segunda posição está Harry Kane, do Tottenham, com 23 marcações. O artilheiro do Liverpool na competição é Salah, com 13 gols marcados em 29 partidas.

Roberto Firmino também aparece na lista de artilheiros com 9 gols. O brasileiro, no entanto, disputou apenas 22 jogos com os Reds este ano.

