Onde vai passar Manchester City x Leicester hoje na Premier League - 15/04

Enquanto o Manchester City luta pela liderança, o Leicester ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês nesta reta final. Neste sábado, 15 de abril, o duelo entre as equipes vai ser no Etihad Stadium, às 13h30, horário de Brasília, pela 31ª rodada da competição.

O City permanece na vice-liderança com 67 pontos, com seis pontos de diferença com o líder Arsenal. Já o Leicester está em 19º lugar com 25 pontos.

Assistir jogo do Manchester City hoje ao vivo

O Star Plus transmite o jogo do Manchester City e Leicester hoje, às 13h30, pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo. Não dá para assistir em nenhum canal de televisão.

A ESPN optou por não transmitir a partida neste sábado. Por isso, é preciso acessar o serviço de streaming Star Plus para assistir ao vivo o embate na Premier League.

O Star + é o serviço oficial da ESPN. O sistema disponibiliza ao vivo as imagens da partida para quem é assinante, ou seja, é preciso pagar R$ 34,90 por mês para fazer o login.

Quem é o dono do Manchester City?

Escalações de Manchester City x Leicester

Pep Guardiola, treinador do City, não poderá contar com Phil Foden. O atacante se recupera no departamento médico do clube.

Já o Leicester está sem James Justin.

Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Aké, Stones; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Jack Grealish, Bernardo Silva e Haaland.

Leicester: Iversen; Castagne, Amartey, Faes, Kristiansen; Ndidi, Soumaré, Ricardo Pereira; Maddison, Barnes e Vardy.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manchester City (@mancity)

Quantas rodadas faltam para acabar o Campeonato Inglês?

Já foram 30, por isso faltam apenas sete rodadas para acabar a temporada da Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês. Disputado em pontos corridos, cada vitória entre as rodadas garante três pontos, enquanto o empate dá um ponto cada.

O primeiro colocado será declarado o campeão inglês, enquanto vagas para a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League serão distribuídas na parte de cima da tabela. Na parte de baixo, os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão inglesa.

Leia também: PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?