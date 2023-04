Onde vai passar Manchester City x Liverpool e horário - 01/04

O clássico entre Manchester City x Liverpool promete agitar o sábado do torcedor. Os dois gigantes do futebol inglês disputam a 29ª rodada da Premier League às 08h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Os anfitriões brigam pela liderança, enquanto os visitantes buscam a zona de classificação para a Champions.

Antes da data FIFA, os Reds tropeçaram diante do Bournemouth, enquanto o City venceu o Crystal Palace fora de casa. A diferença com o Arsenal, atual líder, é de oito pontos.

Como assistir Manchester City x Liverpool ao vivo hoje

Para assinantes de todo o Brasil, o jogo do Manchester City x Liverpool será transmitido com exclusividade no Star Plus ao vivo, serviço de streaming da ESPN.

Sem transmissão em canais de TV, o clássico inglês será exibido apenas na plataforma de streaming. Isso porque os canais ESPN optaram por não disponibilizarem o jogo em sua grade de programação.

Caso o torcedor não seja assinante, é só acessar o site e escolher qual é o melhor pacote ao seu bolso, com valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Escalações de Manchester City e Liverpool

Pep Guardiola continua sem Phil Foden após o atacante operar de apendicite aguda.

Klopp, técnico do Liverpool, não tem Thiago, Calvin Ramsey, Bajcetic e Joe Gomez.

Manchester City: Ederson; Dias, Aké, Akanji, Stones; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Jack Grealish, Bernardo Silva e Haaland.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Elliott, Henderson; Salah, Gakpo e Núñez.

PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?

Quem mais venceu City ou Liverpool?

O duelo no futebol inglês entre Manchester City e Liverpool foi disputado de maneira oficial em 121 oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Quem mais venceu o clássico foi o Liverpool, com 64 vitórias, além de 33 empates e 24 triunfos ao City. No quesito gols, os Reds também levam vantagem com 231 gols marcados versus 139 do Manchester, segundo o Transfermarkt.

O último encontro dos gigantes aconteceu em 22 de dezembro de 2022, na temporada atual, pela quarta fase da Copa da Liga Inglesa, com vitória do City por 3 a 2.

Adversário do Manchester City na Champions

O Manchester City vai enfrentar nas quartas de final da Liga dos Campeões o Bayern de Munique. O sorteio da UEFA realizado na sexta-feira, 17 de março, foi responsável por definir os jogos das quartas e também o chaveamento até a final da edição.

O confronto será jogado em ida e volta, ou seja, cada elenco terá a oportunidade de jogar em sua casa uma vez. A partida de ida entre City e Bayern de Munique vai ser na terça-feira, 11 de abril, enquanto a volta será na quarta, dia 19 de abril, ambos os jogos às 16h, horário de Brasília.

O Liverpool foi eliminado nas oitavas de final pelo Real Madrid.

