Onde vai passar o jogo do Chelsea x Everton hoje na Premier League (18/03)

No Stamford Bridge, em Londres, o Chelsea recebe o Everton neste sábado (18). Hoje, o jogo do Chelsea é válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada, com a bola rolando às 14h30 (Horário de Brasília). Os dois times brigam no meio da tabela de classificação.

O Chelsea carimbou o passaporte para as quartas da Champions, enquanto o Everton vem de vitória em cima do Brentford na última rodada.

Transmissão jogo do Chelsea x Everton hoje ao vivo

Onde assistir o jogo do Chelsea e Everton hoje vai ser na ESPN, na TV paga, e no Star Plus, serviço de streaming para assinantes. Nenhuma emissora aberta vai exibir o duelo do Campeonato Inglês neste sábado.

Torcedores de todos os lugares do Brasil podem assistir ao duelo de futebol internacional. O canal só está disponível para operadoras de TV por assinatura, enquanto a plataforma Star+ é privilégio para os assinantes.

Escalações de Chelsea x Everton

Os times devem entrar em campo neste sábado, pela rodada do Campeonato Inglês, da seguinte maneira:

Provável escalação do jogo do Chelsea hoje: Arrizabalaga (Goleiro); Badiashile (Defensor), Koulibaly (Defensor), Fofana (Defensor); Kovacic (Meia), Chilwell (Meia), Fernández (Meia), Reece James (Meia); João Felix (Atacante), Mudryk (Atacante) e Havertz (Atacante).

Provável escalação do jogo do Everton hoje: Pickford (Goleiro); Keane (Defensor), Coleman (Defensor), Tarkowski (Defensor), Godfrey (Defensor); Iwobi (Meia), Doucouré (Meia), Gueye (Meia), Onana (Meia); McNeil (Atacante), e Gray (Atacante).

Como são chamados os torcedores do Chelsea?

Os torcedores do Chelsea são chamados de "Blues" devido a cor do escudo do time londrino. No entanto, o clube só adotou o azul escuro que utiliza até hoje em 1912.

Antes, a cor do Chelsea era um tom mais claro, segundo o portal UOL. No entanto, o apelido "Blues" ainda predominava na torcida inglesa. Além disso, o apelido carinhoso ganhou a canção "Blue is the Color", criada em 1972 pelos apaixonados pelo time.

Segundo o portal Premier League, Daniel Boone e Rod McQueen criaram a música em homenagem ao Chelsea naquele mesmo ano.

Quantas rodadas são o Campeonato Inglês?

O Campeonato Inglês - ou Premier League - é composto por 38 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno, com dezenove cada. Os vinte elencos jogam contra os oponentes duas vezes, uma em casa e a outra fora a depender do calendário.

Já foram 27 rodadas, então agora só faltam 11 rodadas para terminar a temporada da Premier League, contando com a rodada deste fim de semana. Lembrando que o primeiro colocado será declarado campeão inglês, enquanto os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.

