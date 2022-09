Que canal vai passar o jogo do Manchester United x Arsenal hoje (4/9)

Preparado para acompanhar o grande clássico inglês hoje? Manchester United e Arsenal disputam pela sexta rodada do Campeonato Inglês neste domingo (4/9), a partir das 12h30 (horário de Brasília), no Old Trafford. Que canal vai passar o jogo do Manchester United? O time do Arsenal quer aproveitar o tropeço do City para garantir a vantagem na liderança.

Com três vitórias e duas derrotas, o United vem na 8ª posição com 9 pontos. O Arsenal, por outro lado é o líder com 15 pontos conquistados em cinco vitórias por cinco rodadas, com 100% de aproveitamento

Que canal vai passar o jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United e Arsenal hoje terá transmissão da ESPN, às 12h30 (Horário de Brasília). Se preferir, o torcedor também pode assistir através do Star +, serviço de streaming por assinatura.

Procurando saber onde assistir ao clássico inglês hoje? É no canal da ESPN que você deve sintonizar para curtir todos os lances do embate neste domingo. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para quem não tem a TV fechada, pode optar por assistir no Star +, plataforma de streaming somente para assinantes, seja pelo celular, tablet, computador e smart TV. Por mês, os pacotes de filmes, séries e futebol vai de R$ 32,90 até R$ 55,90.

Antony vai jogar hoje?

Recém-contratado pelo Manchester United, o brasileiro Antony ainda não está confirmado para o clássico contra o Arsenal deste domingo, no Old Trafford.

Em entrevista coletiva, o técnico do United, Erik ten Hag, confirmou que Antony participou do seu primeiro treino com os companheiros de equipe, assim como uma sessão individual. Para a partida deste domingo, é provável que ele entre no segundo tempo para substituir outro jogador do Manchester United.

Além de Antony, o Manchester também contratou por empréstimo Martin Dubravka, do Newcastle.

Prováveis escalações de Manchester United e Arsenal

Anthony Martial segue fora, enquanto Aaron Wan-Bissaka e Luke Shaw são dúvidas.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Malacia, Martínez, Varane, Dalot; Eriksen, McTominay, Bruno Fernandes; Rashford, Cristiano Ronaldo e Sancho.

Arteta garantiu que Aaron Ramsdale e Martin Odegaard são dúvidas. Oleksandr Zinchenko, Thomas Partey e Mohamed Elneny, por outro lado, estão fora da partida.

“Esses dois [Ramsdale e Odegaard] estão sendo avaliados, veremos mais amanhã”.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel Magalhães, Tierney; Xhaka, White, Saka; Rowe, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Últimos jogos de Manchester United e Arsenal:

MANCHESTER UNITED:

Southampton 0 x 1 Manchester United – Sábado, 27/08 – Campeonato Inglês

Leicester 0 x 1 Manchester United – Quinta-feira, 01/09 – Campeonato Inglês

ARSENAL:

Arsenal 2 x 1 Fulham – Sábado, 27/08 – Campeonato Inglês

Arsenal 2 x 1 Aston Villa – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Inglês

Próximos jogos:

MANCHESTER UNITED:

Manchester United x Real Sociedad – Quinta-feira, 08/09 às 16h – Liga Europa

Crystal Palace x Manchester United – Domingo, 11/09 às 12h30 – Campeonato Inglês

ARSENAL:

Zurich x Arsenal – Quinta-feira, 08/09 às 13h45 – Liga Europa

Arsenal x Everton – Domingo, 11/09 às 10h – Campeonato Inglês

