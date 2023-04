Quem vai transmitir o jogo do Chelsea x Brighton hoje ao vivo (15/04/23)

Saiba como assistir o jogo do Chelsea hoje ao vivo. Foto: Reprodução Tookapic by Pexels

Sem vencer por quatro rodadas no Campeonato Inglês, o Chelsea busca neste sábado retomar o caminho das vitórias. O duelo vai ser contra o Brighton, às 11h (Horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. O jogo do Chelsea é válido pela 31ª rodada da competição.

Os Blues ocupam a 11ª posição com 39 pontos, enquanto o Brighton se mantém em sétimo lugar com 46.

Onde vai passar o jogo do Chelsea hoje ao vivo

O jogo do Chelsea hoje terá transmissão exclusiva do Star Plus, às 11h, neste sábado pelo Campeonato Inglês ao vivo. Nenhum canal de televisão vai exibir a partida entre Chelsea e Brighton.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de imagem do Campeonato Inglês. Por isso, só dá para assistir na emissora e também no serviço de streaming Star Plus.

A plataforma está disponível por R$ 32,90 - ou outros combos - no aplicativo para celular, tablet e smartv. É preciso se tornar assinante para ter acesso ao catálogo de filmes, séries, documentários e esportes ao vivo.

Gavi está na mira do clube londrino

O meia Gavi, do Barcelona, pode ser o novo contratado do Chelsea na temporada. Segundo o jornal espanhol AS, o clube londrino prepara uma boa quantia para tirar a joia espanhola da Catalunha.

De acordo com o AS, os representantes do Chelsea se reuniram com o empresário de Gavi, de apenas 18 anos. Se realmente topar o negócio, o meia pode ganhar o maior salário da Inglaterra.

Gavi disputou a Copa do Mundo com a Espanha no Catar. No Barcelona, ele não jogou com o clube profissional por conta da sua idade.

Chelsea prepara proposta milionária para tirar Gavi do Barcelona. Ideia dos Blues é de transformar o "golden boy" espanhol em um dos astros mais bem pagos da Premier League. 🗞 AS

📸 EFE pic.twitter.com/ImZbxzXjlo — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 14, 2023

Escalações de Chelsea x Brighton

Para Frank Lampard, Broja e Koulibaly continuam indisponíveis.

Ao Brighton, Colwill não pode jogar enquanto Moder, Lallana e Sarmiento se recuperam no departamento médico.

Chelsea: Arrizabalaga; Chilwell, Badiashile, Fofana, James; Kovacic, Enzo Fernández, Gallagher; João Félix, Havertz e Sterling.

Brighton: Steele; Webster, Veltman, Dunk, Estupiñán; Allister, Grob, Caicedo, March; Mitoma e Ferguson.

Rodada do Campeonato Inglês

Dez jogos serão disputados na 31ª rodada do Campeonato Inglês no fim de semana.

Sábado, 15/04:

Aston Villa x Newcastle - 08h30

Southampon x Crystal Palace - 11h

Everton x Fulham - 11h

Tottenham x Bournemouth - 11h

Wolves x Brentford - 11h

Chelsea x Brighton - 11h

Manchester City x Leicester - 13h30

Domingo, 16/04:

West Ham x Arsenal - 10h

Nottinfham Forest x Manchester United - 12h30

Leeds x Liverpool - 16h

