Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje? Horário e transmissão de graça (18/02)

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho, o Grêmio entra em campo neste sábado, 18 de fevereiro, para disputar os três pontos contra o São Luiz, às 16h30 (horário de Brasília). O jogo do Grêmio hoje será transmitido ao vivo na TV aberta, para a felicidade do torcedor gremista.

A partida também será transmitida com exclusividade na TV paga, além do streaming para assinantes.

Qual o horário do jogo do Grêmio no dia de hoje?

A partida acontece no sábado, 18 de fevereiro de 2023, com início às 16h30, horário de Brasília.

O Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, será o palco do embate na oitava rodada do Campeonato Gaúcho. O espaço tem a capacidade para receber 8 mil pessoas.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia acompanham a partida às 15h30, horário local.

Onde assistir São Luiz x Grêmio hoje

- COMO ASSISTIR GRÊMIO NA TV ABERTA? Globo (RS).

- COMO ASSISTIR JOGO DO GRÊMIO HOJE NA TV PAGA? SporTV e Premiere.

- GRÊMIO TEM COMO ASSISTIR ONLINE HOJE? Na plataforma GloboPlay.

Pode comemorar torcedor, porque o jogo do Grêmio hoje contra o São Luiz vai passar na Globo, para todo o estado do Rio Grande do Sul, através da RBS TV, afiliada. O torcedor só precisa sintonizar para curtir

Os canais SporTV e Premiere também exibem a partida, mas apenas em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade para os torcedores.

Outra opção é o GloboPlay, plataforma de streaming no celular, no navegador do computador, tablets, videogames ou até na smartv. Dá para ver as imagens do SporTV e o Premiere também, mas apenas se for assinante. Quem mora no estado do Rio Grande do Sul pode ver de graça no GloboPlay, através das imagens da Globo.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Rafael Rodrigo Klein Assistente 1: Fabricio Lima Baseggio

Fabricio Lima Baseggio Assistente 2: Cassio Pires Dornelles

Cassio Pires Dornelles Quarto Árbitro : Rodrigo Brand da Silva

: Rodrigo Brand da Silva Técnico de Arbitragem: Nairon Oberto da Silva

Escalações:

O São Luiz não tem novos desfalques no plantel.

O Grêmio, por outro lado, deve poupar Suárez e outros atletas titulares.

Provável escalação do jogo do São Luiz hoje: Pablo; Mizael, Rafael Goiano, Ricardo Talheimer, Márcio Goiano; Felipe Guedes, Paulinho Santos, Maurício, Álvaro; Negueba e Édipo.

Provável escalação do jogo do Grêmio hoje: Adriel; Thaciano, Bruno Alves, Gustavo Martins, Diogo Barbosa; Thiago Santos, Darlan, Vina; Gustavinho, Gabriel Silva e Galdino.

Vina é nova contratação do Grêmio

O Grêmio anunciou na última quarta-feira, 15 de fevereiro, o meia Vina. O atleta estava no Ceará, onde disputou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana.

Vina chega por empréstimo até o fim do ano e com a opção de compra. Ele vai usar a camisa de número 11. O jogador treina com o elenco e pode estrear neste sábado, contra o São Luiz.

O meia passou por times como Paraná, Coritiba, Joinville, Tupi, Anápolis, Náutico, Esportivo, Athletico PR, Fluminense, Bahia, Avaí, Atlético MG, Ceará e agora o Grêmio.

Oitava rodada do Campeonato Gaúcho

A oitava rodada do Campeonato Gaúcho traz outros embates além do jogo do Grêmio neste fim de semana.

Quinta-feira, 16/02:

Novo Hamburgo 1 x 1 Caxias

Internacional 2 x 0 São José

Juventude 2 x 1 Aimoré

Sexta-feira, 18/02:

São Luiz x Grêmio - 16h30

Ypiranga x Brasil de Pelotas - 19h

Avenida x Esportivo - 19h

