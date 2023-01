Pela segunda rodada do estadual do Rio Grande do Sul, o Internacional vai enfrentar o Avenida nesta quarta-feira

Qual canal vai passar jogo do Inter hoje no Gaúchão ao vivo (25/01/2023)

Qual canal vai passar jogo do Inter hoje no Gaúchão ao vivo (25/01/2023)

O Internacional estreou com empate na nova temporada do Campeonato Gaúcho. Com apenas um ponto somado, o Colorado visita o Avenida nesta quarta-feira, 25 de janeiro, para buscar a primeira vitória no estadual. O início do jogo do Inter hoje está marcado para 19h (Horário de Brasília), no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul.

Tanto Inter como Avenida somam apenas um ponto na classificação. O elenco de Mano Menezes ocupa a quarta posição enquanto o anfitrião está em oitavo.

Onde vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo

O jogo do Inter hoje vai passar no Premiere e GloboPlay às 19h.

O torcedor que procura saber onde assistir ao jogo do Internacional e Avenida nesta quarta-feira deve sintonizar o pay-per-view, disponível apenas por valor extra na mensalidade entre as operadoras de TV paga.

Quem não é assinante da TV fechada pode comprar os pacotes avulsos no GloboPlay ou Amazon Prime Video. Os valores são diferentes em cada plataforma.

Já a retransmissão das imagens do Premiere o assinante pode conferir no GloboPlay, caso obtenha o pacote de canais na programação.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

LEIA: Qual time brasileiro tem mais títulos da Série A do Brasileirão

Relacionados do Internacional hoje

O técnico Mano Menezes relacionou para o jogo do Inter hoje 23 jogadores para enfrentar o Avenida nesta quarta-feira, pela segunda rodada da competição gaúcha.

A surpresa é Mário Fernandes, nova contratação do time na temporada. Porém, a a escalação deve ser a mesma da rodada passada.

Mário Fernandes pode estrear nesta quarta, mas ao que tudo indica ele não vai vestir a camisa titular.

Provável escalação do jogo do Inter hoje: Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão, Renê; Johnny, de Peña, Maurício, Alan Patrick; Wanderson e Alemão.

Confira a lista completa.

📝 Jogadores relacionados para o confronto com o Avenida. #VamoInter pic.twitter.com/DazhRogTDq — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 24, 2023

Contratações para 2023

Além de Mário Fernandes, que veio da Rússia para o futebol brasileiro, o Internacional também comprou o goleiro John e o volante Baralhas.

Mário assinou contrato até o fim de 2023. Ele começou na categoria de base do Grêmio, mas logo se transferiu para a Rússia, no CSKA Moscow.

Baralhas, por outro lado, veio do Atlético GO onde fez boa temporada. John, o goleiro, veio do Santos.

LEIA TAMBÉM

Palmeiras x América MG: onde vai passar a final da Copinha 2023

10 maiores salários de jogadores de futebol