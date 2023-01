Equipes disputam as oitavas de final nesta segunda-feira, com transmissão na TV aberta ao vivo e de graça

Qual canal vai passar Mirassol x jogo do Palmeiras na Copinha - 16/01/23

Pelas oitavas de final da Copinha, Mirassol e Palmeiras disputam nesta segunda-feira a classificação para a fase seguinte na competição de base. Com início às 21h45 (Horário de Brasília), o jogo do Palmeiras vai ser no Estádio Anísio Hadad, em São José do Rio Preto. Aqui está tudo o que você precisa para assistir ao vivo a partida.

Onde assistir o jogo do Palmeiras na Copinha hoje

O jogo do Palmeiras hoje na Copinha às 21h45 vai passar na Rede Vida e SporTV.

Disponível na TV aberta, o canal da Rede Vida transmite a partida entre Mirassol e Palmeiras nas oitavas de final nesta segunda-feira. É de graça e o torcedor só precisa sintonizar a emissora e curtir.

Outra opção é assistir no SporTV, emissora disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO em qualquer estado do Brasil.

Torcedores que estão nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assistem a partida a partir das 20h45, no horário local.

Como assistir jogo do Palmeiras hoje online?

Além de curtir a partida na emissora, o torcedor pode assistir o jogo do Palmeiras hoje no GloboPlay.

A plataforma de streaming da Rede Globo está disponível no site ou aplicativo para celular, tablet e smartv.

Torcedores que são assinantes devem sintonizar através da conta com email e senha. Para se tornar assinante basta escolher o melhor plano através do site.

Para quem tem a TV por assinatura, pode sintonizar o aplicativo Canais Globo de graça.

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Anísio Hadad, em São José do Rio Preto

Onde assistir: Rede Vida, SporTV e GloboPlay

Mirassol x Palmeiras

Para chegar até as oitavas de final, o Mirassol passou em primeiro lugar na fase de grupos com 9 pontos, conquistados em três vitórias. Depois, passou pelo Real Ariquemes nos pênaltis na segunda fase e pela terceira fase diante da Chapecoense por 2 a 1.

Escalação do Mirassol: Lacerda; Wesley, João Marcelo, Renato Rossi, Diogo Inácio; Rikelme, Miguel, Wellington; Arthur Baggio, Arilton Jr. e Thomas.

O Palmeiras também ficou em primeiro lugar na fase de grupos com 9 pontos, três vitórias diante dos adversários em São José do Rio Preto. Na segunda fase o atual campeão ganhou do Sampaio Corrêa por 6 a 0 enquanto na terceira fase derrotou o Juazeirense por 4 a 0.

Escalação do Palmeiras: Natan; Henri, Thiago, Pedro Felipe, Vitor André; Edney, Vitinho, Allan; Kauan Santos, Thauan e Patrick.

Adversário do Palmeiras nas nas quartas de final

Se o Palmeiras vencer o Mirassol nesta segunda-feira vai enfrentar o Floresta ou Athletico PR nas quartas de final da Copinha em 2023.

Tudo vai depender do resultado entre Palmeiras e Mirassol, assim como o Floresta diante do Furacão também nesta segunda-feira. Os elencos prometem força total para trazer a classificação.

O Palmeiras não enfrentou nenhum dos times na competição até aqui. Para o clube, enfrentar o Floresta seria melhor devido aos resultados até aqui serem inferiores ao do Athletico.

Oitavas de final da Copinha

Confira os jogos das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira.

15h - Goiás x Novorizontino (SporTV e GloboPlay)

1h7h15 - Floresta x Athletico PR (SporTV e GloboPlay)

19h30 - Cruzeiro x Sport (SporTV e GloboPlay)

21h45 - Mirassol x Palmeiras (Rede Vida, SporTV e GloboPlay)

