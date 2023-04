Qual canal vai transmitir Cádiz x Real Madrid ao vivo hoje - 15/04

Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid ainda sonha com o título. São treze pontos de diferença com o líder Barcelona na reta final. Por isso, entra em campo neste sábado contra o Cádiz para buscar os três pontos, às 16h, horário de Brasília. O duelo é válido pela 29ª rodada da competição, no Estádio Nuevo Mirandilla.

Com 59 pontos, o Real se mantém na segunda posição enquanto o Cádiz ocupa o 14º lugar com 31.

Assistir jogo do Real Madrid hoje na TV ao vivo

A ESPN transmite na TV paga o jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol de futebol neste sábado. O duelo vai começar às 16h, horário de Brasília, no Estádio Nuevo Mirandilla, na cidade de Cádiz.

O confronto é válido pela 29ª rodada da La Liga e terá transmissão ao vivo para todo o Brasil. O torcedor precisa sintonizar a ESPN na operadora de TV por assinatura de sua preferência, seja Sky, Claro, Oi ou a Vivo.

Não tem a emissora esportiva na programação? Entre em contato com o seu operador ou acesse o site para fazer a troca do pacote de canais.

Como assistir o jogo online hoje

Não tem a TV paga mas quer assistir ao jogo? Fique tranquilo torcedor, existe a segunda opção para acompanhar todos os passos do embate neste sábado.

O Star Plus, serviço de vídeos online sob demanda da Disney, transmite também o duelo espanhol. A plataforma basicamente retransmite as imagens da ESPN para quem é assinante. Mas lembre-se: é preciso pagar a mensalidade por mês ou ao ano para obter acesso total ao conteúdo.

Dá para assistir no site (www.starplus.com), no aplicativo do celular, videogames, tablet ou smartv. Insira o seu email de usuário ao lado da senha e divirta-se.

Prováveis escalações de Cádiz e Real Madrid

O Cádiz permanece sem Carcelén e Ledesma, suspensos, e Zaldúa, Garrido, Cala, Ocampo e Escalante.

Para Ancelotti, treinador do Real Madrid, Vini Júnior e Mendy são os desfalques.

Cádiz: Gil; Hernández, Espino, Meré, Parra; Emeterio, Alcaraz, Ramos; Sobrino, Bongonda e Guardiola.

Real Madrid: Lunin (Courtois); Militão, Carvajal, Rudiger, Alaba; Tchouameni, Modric, Kroos; Valverde, Benzema e Rodrygo.

Rodada do Campeonato Espanhol

Começando na sexta-feira e seguindo até a segunda, dez partidas serão disputadas na 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

Sexta-feira, 14/04:

Rayo Vallecano 2 x 1 Osasuna

Sábado, 15/04:

Villarreal x Real Valladolid - 09h

Athletic Bilbao x Real Sociedad - 11h15

Betis x Espanyol - 13h30

Cádiz x Real Madrid - 16h

Domingo, 16/04:

Girona x Elche - 09h

Getafe x Barcelona - 11h15

Atlético de Madrid x Almería - 13h30

Valencia x Sevilla - 16h

Segunda-feira, 17/04:

Celta de Vigo x Mallorca - 16h

