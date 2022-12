Quando começa o Brasileirão 2023: equipes, data e como funciona

Confira as informações do Brasileirão 2023. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo/CBF

O ano de 2023 ainda não começou, mas a busca por informações sobre a próxima edição do Campeonato Brasileiro já dominam a internet. Vinte equipes disputarão em pontos corridos o torneio organizado pela CBF onde o primeiro colocado será coroado campeão brasileiro. Saiba quando o Brasileirão 2023 começa e quem são os convocados.

Campeonato Brasileirão 2023 começa em abril

O Campeonato Brasileiro da Série A vai começar em 15 de abril de 2023, com a primeira rodada. A última rodada está marcada para 3 de dezembro, mas o calendário pode sofrer alterações pela CBF.

Assim que os Campeonatos Estaduais terminam, a primeira divisão do Brasileirão tem início com as vinte equipes classificadas.

O Campeonato Brasileiro da Série A é disputado por 38 rodadas em pontos corridos. Isso significa que cada vitória garante ao time três pontos, enquanto o empate dá apenas um para ambos os lados. Ao fim da temporada, o primeiro colocado na tabela de classificação com mais pontos conquistados será o campeão.

Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos serão rebaixados para a Série B do Brasileirão, a segunda divisão do futebol brasileiro. Enquanto isso, os quatro primeiros da Série B sobem para a primeira divisão.

INÍCIO: 15 de abril de 2023

ÚLTIMA RODADA: 3 de dezembro de 2023 (podendo sofrer alterações)

Quais equipes vão disputar o Brasileirão 2023?

Vinte equipes vão jogar o Campeonato Brasileiro da Série A em 2023. São dezesseis equipes mais os quatro elencos que garantiram o acesso da segunda divisão.

O campeão Palmeiras já está com o lugar reservado, assim como Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athletico PR, Atlético MG, Fortaleza, São Paulo, América MG, Botafogo, Santos, Goiás, RB Bragantino, Coritiba e Cuiabá.

Enquanto isso, Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia conquistaram o acesso de volta para a elite do Brasileirão. Por isso, terão o direito de disputar o título e até mesmo as vagas para competições internacionais.

Na contramão, Ceará, Atlético GO, Avaí e Juventude foram rebaixados para a Série B.

Como ficou a tabela do Brasileirão 2022?

O Palmeiras tornou-se campeão brasileiro ao fim da 38ª rodada do Brasileirão. Além disso, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico PR, Atlético MG e Fortaleza se classificaram para a Libertadores.

1 Palmeiras – 81 pontos

2 Internacional – 73 pontos

3 Fluminense – 70 pontos

4 Corinthians – 65 pontos

5 Flamengo – 62 pontos

6 Athletico PR – 58 pontos

7 Atlético MG – 58 pontos

8 Fortaleza – 53 pontos

9 São Paulo – 54 pontos

10 América MG – 53 pontos

11 Botafogo – 53 pontos

12 Santos – 47 pontos

13 Goiás – 46 pontos

14 RB Bragantino – 44 pontos

15 Coritiba – 42 pontos

16 Cuiabá – 41 pontos

17 Ceará – 37 pontos

18 Atlético GO – 36 pontos

19 Avaí – 35 pontos

20 Juventude – 22 pontos

Onde assistir o Brasileirão em 2023?

Os canais Globo, SporTV e Premiere vão transmitir todos os jogos do Campeonato Brasileiro em 2023, além da plataforma de streaming GloboPlay.

Como a Rede Globo é a dona dos direitos de transmissão, somente ela pode exibir os confrontos na TV aberta e em operadoras de TV por assinatura. Aos domingos e quartas-feiras, a emissora exibe um confronto ao vivo e de graça, de acordo com a programação em cada estado.

No SporTV, o canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, assim como o Premiere, pacote de canais por valor extra na mensalidade. Já no GloboPlay, somente assinantes poderão acompanhar as partidas de futebol no aplicativo ou site.

