Vai passar na Globo jogo do Corinthians x Atlético MG na Supercopa do Brasil Feminina 2023

Atual campeão, o Corinthians busca o bicampeonato na Supercopa do Brasil Feminina. Neste domingo, 5 de fevereiro, vai enfrentar o Atlético Mineiro na primeira fase da competição às 10h30 (Horário de Brasília). O jogo do Corinthians feminino hoje vai ser no Estádio Distrital do Inamar.

Quem perder neste domingo está eliminado do torneio de futebol feminino.

Rejane Caetano da Silva (FIFA) é quem vai apitar o jogo do Corinthians hoje. Os assistentes vão ser Amanda Pinto Matias e Leandra Aires Cossette.

Onde vai passar o jogo do Corinthians feminino hoje

O jogo do Corinthians hoje na Supercopa do Brasil tem transmissão na Globo (SP/MG), SporTV e GloboPlay, a partir das dez e meia da manhã, horário de Brasília.

Na TV aberta, a Globo vai exibir o duelo entre Corinthians e Atlético Mineiro no futebol feminino para os estados de São Paulo e Minas Gerais. A narração vai ser de Renata Silveira e os comentários de Ana Thaís Matos, Grafite e Sálvio Spinola.

O canal do SporTV também vai passar o embate neste domingo. Para todos os estados do Brasil, a emissora está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Odinei Ribeiro narra ao lado de Alexandre Lozetti e Aline Calandrini.

Para acompanhar online, o streaming é a opção. É necessário ser assinante para ver o conteúdo dos canais SporTV ou Premiere, mas torcedores que moram nos estados de SP ou MG acompanham de graça na plataforma com as imagens da Globo.

Como funciona a Supercopa Feminina do Brasil

É bem simples de entender como funciona a Supercopa Feminina do Brasil. É uma competição recente, tendo apenas o Corinthians como o campeão.

O torneio de futebol feminino é composto por três fases com oito equipes: a primeira rodada, semifinal e a final em partidas únicas. Quem perde está eliminado em cada uma das fases e em caso de empate a disputa vai para os pênaltis.

Na primeira fase o sorteio da CBF define cada um dos confrontos e as chaves. Os vencedores avançam para a semifinal com o seguinte chaveamento: o vencedor entre Inter e Athletico vai jogar contra o ganhador de Corinthians e Atlético MG. Na outra chave, Brasília ou Avaí jogam com Flamengo ou Ceará. A final é em partida única.

Corinthians é o atual campeão

A primeira edição da Supercopa do Brasil Feminina foi disputada em 2022. Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Internacional, ESMAC, Cruzeiro e Real Brasília jogaram a temporada no futebol feminino.

O Corinthians venceu o Palmeiras nas quartas de final, depois passou pelo Real Brasília e na final decidiu em cima do Grêmio por 1 x 0.

Relembre como foi a decisão.



