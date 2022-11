Que horas é o jogo do Brasil hoje e transmissão da estreia da seleção na Copa

O Brasil é a nação mais bem-sucedida na história da Copa do Mundo e os olhos dos torcedores estarão voltados para a estreia da seleção com o jogo do Brasil hoje diante a Sérvia. As seleções se enfrentam na tarde deste dia 24 de novembro, no Estádio Al Janoub, pelo Grupo G da Copa do Mundo FIFA 2022 do Catar.

O técnico Tite comanda um time classificado como o número 1 do mundo e sabe que nada menos que um início vitorioso satisfará os torcedores de todo o mundo.

Veja o guia completo para acompanhar o jogão diretamente do Catar.

Horário do jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo 2022

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo da FIFA 2022 na quinta-feira, 24 de novembro de 2022, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.

A partida será transmitida ao vivo pela TV na Globo. Se preferir, você também pode assistir à partida em várias plataformas legais de streaming, como Globoplay, canal do Casimiro no Youtube, Fifa+, GE e SporTV.

Quer acompanhar ao vivo mas não pode assistir? Não se preocupe, as principais informações da partida podem ser acompanhadas no DCI.

Além disso, ao final da partida você poderá o resultado do jogo e os memes do jogo.

Data: 24 de novembro (quinta-feira)

24 de novembro (quinta-feira) Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Lusail

Como vai funcionar o expediente na hora do jogo?

No dia 11 de novembro, foi publicada uma portaria do Ministério da Econômica que determinou a liberação dos servidores públicos federais na hora dos jogos da seleção brasileira.

Pelas regras ficou definido que para as partidas que começaram às 16h, os funcionários podem sair às 15h, nos dias de confrontos realizados às 13h, o expediente vai até às 11h. Já nas das datas em que o Brasil entra em campo às 12h, não haverá jornada de trabalho.

Contudo, essa publicação diz respeito apenas aos funcionários públicos da esfera federal. Para servidores estatais de outras repartições, municipais e estaduais, vale o que o órgão determinar. Empregadores do setor privado terão as regras determinadas por seus empregadores.

Onde assistir o jogo do Brasil?

Nessa Copa, existem algumas opções gratuitas para acompanhar os jogos da seleção. Quem está com uma televisão disponível, basta sintonizar no canal da TV Globo e assistir. Mas também há outras três formas de ver a partida online, pelo computador, celular ou tablet. Veja como acessar o confronto entre Brasil e Sérvia pelo Globoplay, CazeTV e Fifa+

Globoplay

Acesse o site do Globoplay em seu navegador

Clique na opção “Agora na TV” na página inicial:

Nessa sessão site irá pedir seu e-mail e senha cadastrados na plataforma

Se já tiver cadastro, coloque seus dados

Caso não tenha, cadastre-se ou entre usando sua conta do Google ou Facebook

A transmissão estará liberada

Fifa+

Entre na página do FIFA+

Vá na opção "Iniciar sessão” à direita da tela

Se ainda não tiver, faça um cadastro na plataforma

Crie uma senha para sua conta

Confirme seu e-mail

Os jogos já estarão liberados para assistir

CazeTV

Para assistir ao jogo pela CazeTV, basta entrar no canal do Youtube do Casimiro e clicar no vídeo ao vivo da partida.

Veja também: Quem é o capitão do Brasil

Próximos jogos do Brasil

Após o jogo contra a Sérvia, o Brasil ainda tem duas partidas definidas pela fase de grupos. No dia 28 de novembro, a seleção enfrenta a Suíça e no dia 2 de dezembro, a equipe brasileira entra em campo contra Camarões.

Brasil X Suíça

Data: 28 de novembro (segunda-feira)

Horário: 13h (horário de Brasília)

Onde: Estádio 974 em Doha

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

Brasil X Camarões

Data: 2 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde: Estádio Lusail em Doha

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

Qual é a seleção do Brasil para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

Para a Copa do Mundo do Catar 2022, o Brasil, e o técnico Tite, convocou os seguintes jogadores:

Goleiros: Ederson, Alisson, Weverton

Defenders: Bremer, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Daniel Alves, Alex Sandro, Alex Telles

Midfieldiers: Bruno Guimaraes, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Lucas Paqueta.

Atacantes : Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar Jr., Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr.

Qual é a convocação da Sérvia para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

Para a Copa do Mundo do Catar 2022, a Sérvia e o técnico Dragan Stojkovic convocaram os seguintes jogadores:

Goleiros : Vanja M. Savic, Predrag Rajkovic, Marko Dmitrovic

Defensores : Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Strahinja Erakovic, Nikola Milenkovic, Stefan Mitrovic, Filip Mladenovic, Srdan Babic

Meio -campistas : Nemanja Gudelj, Sergej M. Savic, Sasa Lukic, Filip Kostic, Uros Racic, Ivan Ilic, Andrija Zivkovic, Darko Lazovic, Nemanja Maksimovic, Marko Grujic

Atacantes: Alekansandar Mitrovic, Filip Djuricic, Nemanja Radonjic, Luka Jovic, Dusan Tadic, Dusan Vlahovic.

Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo?

O Brasil é o país que mais vezes conquistou a Copa do Mundo do que qualquer outro, tendo levantado o troféu cinco vezes no total. Eles venceram em 1958, 1962 e 1970, antes de triunfar também em 1994 e em 2002.

No Catar, os torcedores brasileiros torcem para que a seleção possa conquistar o hexacampeonato mundial, duas décadas depois da última conquista.