Saiba que horas é o jogo do Vasco hoje. Foto: Reprodução

Equipe enfrenta a Portuguesa nesta quarta-feira, 25 de janeiro, pela quarta rodada da competição estadual no Rio de Janeiro

Que horas é o jogo do Vasco hoje: onde assistir o Campeonato Carioca 2023

O Vasco busca a sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Após disputar a pré-temporada nos Estados Unidos, o time titular está de volta ao Brasil para jogar o estadual nesta quarta, 25 de janeiro, diante da Portuguesa no Estádio Luso-Brasileiro.

O jogo do Vasco hoje começa às 21h10, horário de Brasília, pela quarta rodada da Taça Guanabara.

Horário do jogo do Vasco hoje

A bola vai rolar no jogo do Vasco hoje às 21h10, horário de Brasília, nesta quarta-feira, 25 de janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

O elenco Cruz Maltino entra em campo depois de vencer a Inter Miami em amistoso nos Estados Unidos. Já os anfitriões vem de derrota para o Bangu.

O Estádio Luso-Brasileiro vai receber a partida nesta quarta-feira na Ilha do Governador. Com capacidade para pouco mais de 5 mil torcedores, o espaço não deve ter lotação máxima.

Qual canal vai passar Portuguesa x Vasco hoje

O jogo do Vasco hoje terá transmissão na BAND e BandSports ao vivo às 21h10.

Na TV aberta, a Rede Bandeirantes transmite a partida entre Portuguesa e Vasco nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil ao vivo. O torcedor não paga nada para assistir, basta sintonizar o televisor no canal e vibrar.

Outra oportunidade de assistir ao jogo do Vasco hoje é o BandSports, canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a VIVO. É preciso ter a emissora na programação para assistir ao vivo.

Para quem gosta de ver tudo no celular, basta acessar o site da BAND (www.band.uol.com.br) e assistir as imagens do canal principal de graça.

Data: Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023

Horário: 21h10 (horário de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro

TV: BAND e BandSports,

Online: Site da BAND

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro, vai apitar o jogo do Vasco hoje pela quarta rodada do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara.

Os assistentes indicados para a partida foram Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca, ambos do futebol carioca.

Não tem VAR na primeira fase da competição.

Vasco vai jogar com titulares hoje

Após a intensa pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, o técnico Maurício Barbieri e os titulares do Vasco estão de volta ao Brasil para concorrerem a primeira fase do Campeonato Carioca.

Sem vencer, o Gigante da Colina ocupa a 9ª posição da tabela com dois pontos, somados em dois empates, mas com um jogo a menos na classificação. O time tem como principal objetivo escapar da zona de rebaixamento.

Segundo o jornal Lance, o Vasco não poderá contar com Riquelme, Gabriel Dias, De Lucca e Laranjeira para o jogo desta quarta-feira. Todas as peças citadas estão no departamento médico.

Provável escalação do Vasco: Ivan; Puma Rodríguez, Robson, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Jair, Alex Teixeira; Figueiredo, Pedro Raul e Gabriel Pec.



