Que horas vai ser o jogo da Alemanha x Japão hoje na Copa do Mundo 2022

Pela primeira rodada do grupo E, as seleções de Alemanha e Japão jogam pelos três primeiros pontos na Copa do Mundo do Catar em 2022

Chegou a hora da grandiosa Alemanha entrar em campo na Copa do Mundo do Catar! Pela primeira rodada do grupo E, a seleção enfrenta o Japão nesta quarta-feira, 23 de novembro, às 10h (Horário de Brasília). O jogo da Alemanha hoje vai ser no Estádio Internacional Khalifa e por isso confira todas as informações no texto para não perder nada.

Leia também: Tabela completa de jogos da Alemanha na Copa do Mundo 2022

Que horas vai ser o jogo da Alemanha hoje na Copa?

Fique de olho porque o jogo da Alemanha e Japão hoje vai começar às 10h (horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.

Se você mora nos estados de Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha atente-se as diferenças entre as transmissões.

Como o fuso horário entre Catar e Brasil é de seis horas, os confrontos em terras brasileiras serão exibidos sempre no horário da manhã e à tarde, entre 07h até 16h, sempre no horário de Brasília.

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Doha

Arbitragem: Ivan Arcides Barton Cisneros

Temperatura: 26ºC

Como assistir jogo da Alemanha hoje na Copa?

Os canais Globo e SporTV, e as plataformas GloboPlay, FIFA+ e portal GE vão transmitir o jogo da Alemanha e Japão hoje, às 10h (horário de Brasília) em todo o Brasil ao vivo.

Para curtir pela TV no conforto de casa, é só sintonizar o canal da Globo, disponível em qualquer estado do Brasil ao vivo e de graça. Luís Roberto é quem narra ao lado de Roger Flores, Caio Ribeiro e Salvio Spinola.

Prefere curtir através da TV apaga? Então é só procurar o jogo da Copa hoje no SporTV, à disposição entre operadoras de TV como Sky, Claro, Oi e a Vivo. Aqui, a narração é de Everaldo Marques com Maurício Noriega, Hernanes e também Janette Arcanjo.

Existem também as opções para assistir online, como a plataforma GloboPlay, aberta para todo o público com a programação da Globo, o FIFA +, serviço de streaming online e de graça (www.fifa.com) ou o portal GE, que retransmite as imagens da TV Globo ao vivo.

Escalação da Alemanha no jogo de hoje

Nem Alemanha ou Japão possuem desfalques no plantel de jogadores para a estreia da Copa do Mundo nesta quarta-feira. Isso significa que os treinadores deverão utilizar os jogadores titualres.

Escalação da Alemanha: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka, Gnabry; Musiala, Muller e Havertz.

Escalação do Japão: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Shibasaki, Endo, Kamada; Ito, Asano e Minamino.

+ Tabela com todas convocações das 32 seleções para a Copa do Mundo do Catar

Como é o grupo da Alemanha na Copa do Mundo?

A seleção da Alemanha está no grupo E na Copa do Mundo do Catar ao lado da Espanha, Costa Rica e Japão, onde disputarão três rodadas entre pontos corridos.

O Mundial de Seleções funciona da seguinte forma: 32 equipes jogam o torneio após conquistarem a classificação através das Eliminatórias em seus continentes. Dessa maneira, são divididas em oito grupos de quatro onde jogam entre si por três rodadas.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas, enquanto os últimos dois voltam para a casa mais cedo. No mata-mata da Copa, os embates acontecem em partida única.

GRUPO E

1 Costa Rica - 0 pontos

2 Alemanha - 0 pontos

3 Japão - 0 pontos

4 Espanha - 0 pontos

Jogos da Copa do Mundo hoje

Além do jogo entre Alemanha e Japão nesta quarta-feira, a bola também vai rolar em outros três embates na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

Confira o horário de cada um deles e onde assistir.

07h - Marrocos x Croácia (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e Portal GE)

10h - Alemanha x Japão (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e Portal GE)

13h - Espanha x Costa Rica (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay, Casimiro e Portal GE)

16h - Bélgica x Canadá (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e Portal GE)

Leia também: