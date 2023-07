Quem é o técnico do Panamá na Copa do Mundo Feminina 2023

A jornada do Panamá para sua primeira participação na Copa do Mundo feminina começou e pode ser um divisor de águas para a seleção comandada pelo técnico do Panamá Ignacio Quintana, de 36 anos. A estreia será contra a Seleção Brasileira na segunda, 23 de julho, às 8h (de Brasília). Veja o que esperar.

Quem é o técnico do Panamá na Copa Feminina?

O mexicano Ignacio Quintana, de 36 anos, é o comandante da Seleção do Panamá de futebol feminino. Antes de ingressar no Panamá, Ignacio “Nacho” Quintana foi assistente técnico da seleção feminina da Nicarágua e treinou times como Reforma Athletic Club e Lioness FC.

Nascido na Cidade do México, ele voltou suas atenções para o treinamento, embora também tenha estudado gastronomia antes de se dedicar ao futebol em tempo integral e, eventualmente, ganhou a licença A como diretor técnico. Ele diz que quer que seu time jogue com um sorriso durante o torneio. “Não podemos perder essa felicidade”, disse ao fifa.com. “Essa é sempre a nossa regra número 1, porque essa felicidade que corre pelo país, que você sente em todas as ruas quando está no Panamá, é algo que precisamos transmitir em campo para que os panamenhos sintam que os estamos representando adequadamente.”

Ele foi anunciado como o comandante do Panamá feminino em janeiro de 2021. No ano seguinte, ele disputou o Campeonato Feminino de Seleções da CONCACAF, onde venceu Barbados, Belize, Aruba e El Salvador, ocupando o terceiro lugar. Na repescagem das Eliminatórias, venceu Papua Nova Guiné por 2 a 0 e, na final contra o Paraguai, o gol de Lineth deu a vaga para o Panamá.

Mesmo se Ignacio não conseguir levar a seleção do Panamá até a próxima fase, o técnico já está marcado com glória na história do futebol feminino do país.

GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA:

Tabela de jogos do Panamá na Copa do Mundo Feminina

O Panamá integra o grupo F ao lado do Brasil, França e Jamaica. Serão três rodadas em pontos corridos entre eles, turno único, onde a vitória garante três pontos e o empate um para os dois lados.

Brasil x Panamá - 1ª rodada do grupo F

Data: segunda-feira, 24/07

Horário: 08h (de Brasília)

Local: Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, Globoplay, CazéTV, FIFA+ e GE

Jamaica x Panamá - 2ª rodada do grupo F</strong

Data: sábado, 29/07

Horário: 09h30 (de Brasília)

Local: Estádio Perth Rectangular, em Perth, na Austrália

Onde assistir: CazéTV e FIFA+

Panamá x França - 3ª rodada do grupo F

Data: quarta-feira, 02/08

Horário: 07h (de Brasília)

Local: Estádio Sidney Football, em Sydney, na Austrália

Onde assistir: CazéTV e FIFA+

Convocação de Ignacio Quintana para a Copa

O técnico da Seleção do Panamá Ignacio Quintana convocou 23 jogadoras para a Copa do Mundo da FIFA. Veja quem são as atletas:

GOLEIRAS: Sasha Fábrega, Yenith Bailey e Farissa Córdoba.

LATERAIS: Hilary Jaén, Rosario Vargas, Nicole de Obaldía e Carina Baltrip-Reyes.

ZAGUEIRAS: Wendy Natis, Katherine Castillo, Yomira Pinzón e Rebeca Espinosa.

MEIAS: Deysiré Salazar, Emily Cedeño, Schiandar González, Marta Cox (Pachuca), Natalia Mills, Carmen Montenegro, Laurie Batista, Erika Hernández e Aldrith Quintero.

ATACANTES: Lineth Cadeño, Karla Riley e Riley Tanner.

Quais os horários dos jogos na Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo de futebol feminina serão transmitidos no Brasil na madrugada, noite e manhã porque o fuso horário com a Austrália e a Nova Zelândia é de 13 e 15 horas respectivamente

Treze horas é a diferença com a Austrália e quinze com a Nova Zelândia. Pela primeira vez, dois países sediarão o torneio da FIFA de futebol feminino. O Brasil é um dos poucos elencos que jogou todas as edições do Mundial, ao lado dos Estados Unidos.

No Brasil, os canais Globo, Sportv e as plataformas digitais CazéTV, Globoplay, site de notícias GE e o FIFA+ transmitirão todos os jogos da Copa do Mundo Feminina.

A final da Copa do Mundo Feminina está marcada para 20 de agosto, às 07h, no Estádio Accor, em Sydney, na Austrália.

Horários pela manhã: 06h30, 07h, 07h30, 08h, 09h, 09h30,

Horários durante a noite: 21h, 22h, 23h,

Horários durante a madrugada: 01h30, 02h, 02h30, 03h, 04h, 04h30, 05h, 05h30,

