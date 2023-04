Quem vai transmitir o jogo do Palmeiras x Água Santa hoje na final

Final do Campeonato Paulista será transmitida na TV aberta e em outras plataformas ao redor do Brasil neste domingo

Chegou a hora de descobrir quem será o grande campeão paulista da temporada. Neste domingo, 9 de abril, o Palmeiras recebe o Água Santa no Allianz Parque pelo jogo de volta na final do Campeonato Paulista às 16h (Horário de Brasília). As informações do jogo do Palmeiras hoje estão no texto a seguir.

No primeiro jogo, o Água Santa venceu por 2 a 1 e por isso só precisa do empate. O Verdão precisará marcar dois gols ou mais para ser campeão.

Onde vai ser o jogo do Palmeiras hoje na final do Paulistão?

O segundo jogo da final do Campeonato Paulista vai ser no Allianz Parque, na capital paulista, neste domingo em 9 de abril de 2023 às 16h, horário de Brasília.

O estádio é a casa do Verdão. Como o clube da capital obteve a melhor campanha no Paulistão, tem a vantagem de disputar a partida de volta na final.

O clube ficou responsável por vender os ingressos deste domingo. A capacidade do estádio é de 45 mil torcedores e por isso a torcida alviverde estará presente.

Como assistir Palmeiras hoje na final ao vivo

O jogo do Palmeiras e Água Santa hoje terá transmissão na Record, Premiere, HBO Max, Paulistão Play e Youtube ao vivo neste domingo.

Para todo o Brasil a emissora Record transmite a final do Campeonato Paulista com exclusividade. Cléber Machado narra a partida ao lado dos comentaristas Renato Marsiglia e Dodô. Dá para assistir também no R7 e no PlayPlus ao vivo e de graça.

O pay-per-view Premiere disponibilizará a transmissão para todo o Brasil entre operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com a operadora para comprar o pacote de canais de futebol.

Quem gosta de assistir no celular dá para acompanhar no HBO Max ou Paulistão Play. No canal do Paulistão do Youtube dá para ver de graça na plataforma de vídeos.

Escalações de Palmeiras x Água Santa

O Palmeiras estreou com derrota na Libertadores. O técnico Abel Ferreira escalou reservas para preservar os titulares para o jogo deste domingo. Atuesta, Piquerez, Murilo e Bruno Tabata estão fora por lesões.

Para o Água Santa, o técnico Thiago Carpini não tem novas baixas.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Breno Lopes e Rony.

Água Santa: Ygor; Reginaldo, Marcondes, Didi, Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Igor Henrique, Luan Dias; Lucas Tocantins, Bruno Mezenga e Júnior Todinho.

O vencedor da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras ou Água Santa será premiado com R$ 5 milhões, enquanto o vice fica com R$ 1,65 milhão.

Os valores serão entregues pela Federação Paulista de Futebol (FPF), além do título, a taça e as medalhas douradas na cerimônia de premiação.

Na temporada passada, o Palmeiras ficou com R$ 3,5 milhões enquanto o São Paulo ganhou R$ 1,15 milhão.

Campões do Campeonato Paulista

Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos são os maiores vencedores do Campeonato Paulista. Neste domingo, o alviverde tem a oportunidade de diminuir a diferença com o Timão, enquanto o Água Santa poderá entrar para a seleta lista.

O Palmeiras tem 24 títulos, com seis a menos que o Corinthians.

Corinthians - 30 títulos

Palmeiras - 24 títulos

São Paulo - 22 títulos

Santos - 22 títulos

Paulistano - 11 títulos

São Paulo Athletic - 4 títulos

Portuguesa - 3 títulos

AA das Palmeiras - 3 títulos

Ituano - 2 títulos

Internacional SP - 2 títulos

São Bento - 2 títulos

Germânia - 2 títulos

Americano - 2 títulos

RB Bragantino - 1 título

São Caetano - 1 título

Inter de Limeira - 1 título

Juventus - 1 título

Albion - 1 título

