Real Madrid x Betis ao vivo: onde assistir na TV e na internet (03/09)

Real Madrid vs. O Real Betis se enfrenta na 4ª rodada da La Liga na Espanha. Acompanhe todos os detalhes do encontro no DCI.

O Real Madrid x Betis jogam neste sábado, 3 de setembro, com o estádio Santiago Bernabéu como palco. A partida de futebol está marcada para às 11h15 (Horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo no Brasil. Então saiba que canal vai passar jogo do Real Madrid hoje.

Os clubes disputam a liderança do Campeonato Espanhol “, pela quarta rodada da competição. Ou seja, este jogo será fundamental para ambas as equipas na procura de alcançar os seus principais objetivos esta época. Ambos são líderes e invictos no campeonato espanhol com um total de nove pontos cada.

O Real Madrid, atual campeão da Liga e monarca da UEFA Champions League, chega a este jogo depois de ter derrotado o Espanyol por 3-1 como visitante, vitória que conseguiu na parte final do encontro.

Que canal vai passar jogo do Real Madrid hoje

O jogo de Real Madrid hoje x Betis terá transmissão da Star + com início às 11h15 (horário de Brasília).

Online: Quem transmite ao vivo Real Madrid x Real Betis?

Para ver o encontro ao vivo você também pode fazê-lo através do STAR+ .

Prováveis escalações do jogo do Real Madrid x Betis

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Mendy, Alaba, Militão, Carvajal; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Vini Jr. e Benzema. Com a volta de Rodrygo ao elenco, o técnico Ancelotti não tem novas baiaxs.

Provável escalação do Betis: Rui Silva; Ruibal, Felipe, González, Álex Moreno; Rodríguez, William Carvalho, Rodri, Fekir; Juanmi e Borja Iglesias. Pezzella cumpre suspensão após ser expulso no último jogo, enquanto Camarasa e Montoya estão lesionados.

Real Madrid x Betis: último jogo entre os dois

A última vez que os dois se enfrentaram foi em 20 de maio deste ano, pela 38ª rodada da LaLiga 2021-22. Naquela ocasião , tudo terminou em empate por 0 a 0 , sendo a última data da temporada anterior (em que os da capital espanhola se sagraram campeões).

Que dia vai ser o jogo do Real Madrid na Champions?

O jogo do Real Madrid na Champions League 2022/23 vai ser na próxima terça-feira, 06 de setembro, contra o Celtic, pela primeira rodada da fase de grupos na nova temporada.

Integrando o grupo F ao lado de RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic, o grupo terá de enfrentar seis rodadas em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate 1 para os dois lados na fase de grupos para chegar até a próxima fase, as oitavas de final.

Somente os dois primeiros times de cada grupo avançam até a próxima fase. O terceiro colocado avança para a fase de playoffs da Liga Europa.

O Real Madrid tem 14 títulos da Champions League, buscando o seu décimo quinto nesta temporada.

Leia também: História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba