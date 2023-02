Saiba como assistir ao jogo do Flamengo hoje na Recopa. Foto: Reprodução Marcelo Cortes / CRF

Recopa 2023: horário do jogo do Flamengo x Independiente del Valle

Recopa 2023: horário do jogo do Flamengo x Independiente del Valle

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco da decisão entre o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana, na final da Recopa nesta terça-feira, 28 de fevereiro. A bola rola às 21h30 (Horário de Brasília). A partida tem transmissão na TV fechada e no streaming.

No primeiro jogo da final, o del Valle venceu por 1 a 0. O empate dá o título ao elenco equatoriano, enquanto o Flamengo precisa da vitória por dois gols ou mais para ser campeão.

SBT vai transmitir o jogo do Flamengo na Recopa? Como assistir a final 2023

Que horas é o jogo do Flamengo hoje na Recopa 2023?

O jogo do Flamengo e Independiente del Valle hoje na Recopa começa às 21h30, nove e meia da noite, horário de Brasília, nesta terça-feira, 28 de fevereiro de 2023.

Para quem mora nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, vai acompanhar a transmissão a partir das 20h30, devido à diferença no horário local.

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco do jogo de volta entre as equipes nesta terça. Maior estádio do Brasil, o espaço tem capacidade para receber 78 mil torcedores.

O Maracanã é a casa do Flamengo para jogos do Campeonato Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Para a final da Recopa não poderia ser diferente.

Jogo do Flamengo vai passar na Globo?

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O canal ESPN é onde vai passar o jogo do Flamengo hoje na Recopa contra o Independiente del Valle.

Disponível para todo o Brasil, a ESPN só pode ser assistida por torcedores que são assinantes das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Vivo, DirecTV GO e a Claro. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal na programação.

A emissora é a grande responsável por transmitir a Recopa no Brasil. Nenhum outro canal pode exibir nesta terça-feira a decisão do futebol sul-americano, desde a TV aberta como a fechada.

A narração fica por conta de Paulo Andrade ao lado dos comentaristas Paulo Calçade, Zinho e Renata Ruel.

CONMEBOL Recopa Sul-Americana! Nesta terça-feira tem decisão, FLAMENGO x IND DEL VALLE, às 21h15, ao vivo na ESPN e @StarPlusBR. Estarei com @zinho, Paulo Calçade e @RuelRenata. "Abre o Jogo" às 20h45, com @alex_tseng. Tenso! Vale 🏆🔥🔥 #recopanaespn pic.twitter.com/qUyKkkq3qf — Paulo Andrade (@_paulo_andrade_) February 28, 2023

Assistir final da Recopa online?

O torcedor também pode assistir o jogo do Flamengo e Independiente del Valle online, através do Star Plus, serviço de streaming da Disney por assinatura.

A plataforma retransmite o sinal da ESPN, ou seja, o torcedor pode assistir as imagens do canal através do celular ou qualquer outro dispositivo que seja compatível.

Para se tornar assinante da plataforma basta acessar o site (www.starplus.com), escolher o pacote que deseja obter, clicar na opção "assine agora" escrito em azul e branco no meio da tela e, na sequência, preencher com todos os dados do pagamento. Os valores vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Para quem já é assinante, dá para assistir no site, através do computador, e também no aplicativo para celular, tablet, smartv e videogames (como PS4, por exemplo).

Do que o Rubro-Negro precisa para ser campeão da Recopa?

O Flamengo tem que ganhar do Independiente del Valle por dois gols ou mais para ser campeão da Recopa nesta terça-feira. Se obter apenas um gol de diferença, aí a disputa segue para a prorrogação e, se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis.

Como o elenco equatoriano venceu o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe carioca precisa dar a volta por cima para conquistar o bicampeonato da Recopa. Só a vitória interessa ao Flamengo. Em caso de empate por qualquer resultado (como 0 x 0, por exemplo), é o del Valle que conquista o título.

Em 2020, o Flamengo venceu justamente o Independiente del Valle na final para levantar o seu primeiro título da competição o futebol. Esta é apenas a segunda vez que o clube joga a final da Conmebol.

Leia também:

Quando começa o Brasileirão 2023: equipes, data e como funciona