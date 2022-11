Mbappé vai jogar hoje na Copa? Provável escalação da França x Austrália

Astro da Seleção Francesa e craque do PSG, o jovem Kylian Mbappé foi convocado para defender os Les Bleus na Copa do Mundo do Catar. A equipe estreia nesta terça-feira, 22 de novembro, contra a Austrália na primeira rodada do grupo D. Mas Mbappé vai jogar hoje? O torcedor quer saber se vai assistir ao craque na partida.

Mbappé vai jogar hoje na Copa do Mundo?

Sim, Mbappé vai jogar hoje contra a Austrália na estreia da França na Copa do Mundo do Catar.

Convocado pelo técnico Didier Deschamps, o craque do Paris Saint-Germain vestirá a camisa número 10 para enfrentar os australianos na rodada de estreia da Copa do Catar, 100% preparado e confiante para a disputa.

Essa é apenas a segunda Copa do Mundo de Mbappé. Em 2018, o jovem de 23 anos integrou o elenco francês pela primeira vez onde na final contra a Croácia, na Rússia, marcou no segundo tempo para consagrar a vitória em 4 a 2.

Além do destaque no futebol francês, Mbappé também é um dos melhores jogadores do futebol mundial. Na Champions, ele marcou na fase de grupos 7 gols pelo PSG, artilheiro da competição ao lado de Salah, do Liverpool.

Com Mbappé, veja a foto oficial da França para a Copa do Mundo no Catar.

Un 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙛 𝙪𝙣𝙞 pour représenter la 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙚𝙣𝙩𝙞𝙚̀𝙧𝙚 🇫🇷#FiersdetreBleus 𝘗𝘩𝘰𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘴𝘦 𝘮𝘢𝘳𝘥𝘪. 𝘎𝘳𝘰𝘴𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘦́𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘊𝘩𝘳𝘪𝘴𝘵𝘰𝘱𝘩𝘦𝘳 💙

© Jean-François Robert / modds pic.twitter.com/almUYrWgkI — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 18, 2022

Escalação da França para o jogo de hoje

Sem Karim Benzema, o técnico Didier Deschamps terá de utilizar Giroud no ataque para suprir a falta do atacante do Real Madrid. O atual dono da Bola de Ouro foi cortado da Copa no último dia 19 após lesionar o quadríceps da coxa esquerda, em informação confirmada pelo jornal Le Parisien.

Além de Benzema, outras baixas importantes são Pogba, Kanté e Nkunku, todos por lesões. Resta saber como o plantel de jogadores vai se sair nesta edição.

No ataque, Mbappé vai jogar hoje, além de Griezmann e Giroud formando a linha de frente.

De acordo com o portal GE, a provável escalação da França hoje: Lloris, Pavard, Konaté, Upamecano, Lucas Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Antoine Griezmann; Mbappé e Giroud.

Jogos da França na Copa do Mundo do Catar

Na primeira fase, a seleção da França disputará três partidas pelo grupo D na Copa do Mundo. Seus adversários são Austrália, Dinamarca e México, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate um para ambos os times.

Os dois primeiros (primeiro e segundo lugar) em cada grupo avançam para as oitavas de final, onde enfrentarão os adversários da chave ao lado, de acordo com o chaveamento imposto pela FIFA.

A França é a grande favorita não apenas por ser a atual campeã mundial, mas por contar com um dos melhores elencos da Copa do Catar.

Saiba quais são os próximos jogos da França na Copa do Mundo e como assistir cada um deles.

França x Austrália (1ª rodada)

Terça-feira, 22 de novembro às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Al Janoub, no Catar.

Como assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE, FIFA+ e canal Casimiro no Youtube/Twitch

França x Dinamarca (2ª rodada)

Sábado, 26 de novembro às 13h (Horário de Brasília)

Estádio 974, no Catar.

Como assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+

Tunísia x França (3ª rodada)

Quarta-feira, 30 de novembro às 12h (Horário de Brasília)

Estádio Cidadde da Educação, no Catar.

Como assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+

