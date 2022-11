Show de abertura Copa do Mundo 2022 + horário da cerimônia ao vivo

Saiba quem serão as estrelas na apresentação da Copa do Mundo do Catar neste domingo, 20 de novembro

Na tarde deste domingo, 20 de novembro, a cerimônia de abertura dá início ao Mundial do Catar com uma grande festa no Estádio Al Bayat, a partir das 12h (horário de Brasília). Saiba qual será o show de abertura Copa do Mundo 2022 e como assistir ao vivo o evento do futebol.

Quem vai cantar no show de abertura Copa do Mundo 2022?

O show da cerimônia de abertura da Copa do Mundo vai ter o cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo BTS, e o artista catari Fahad Al-Kubaisi, como atrações neste domingo. O palco da festa vai ser o Estádio Al Bayat, na cidade de Al Khor, no Catar.

O tema da abertura pode ser descrito como o "encontro para toda a humanidade, unindo diferenças através da humanidade, respeito e inclusão. O futebol permite que nos unamos como uma tribo e a terra é a tenda em que todos vivemos", conforme indicado no site oficial da FIFA.

No total, a cerimônia vai durar 30 minutos incluindo apresentações, shows, discursos e danças culturais com protagonismo da cultura árabe.

Jung Kook, sul-coreano de apenas 25 anos, é um dos integrantes do grupo BTS. O ritmo kpop dominou as paradas do mundo, com parceria na música com grandes artistas reconhecidos como Coldplay, Halsey, Snoop Dogg e Steve Aoki.

Ao seu lado, o cantor catari Fahad Al-Kubaisi, de 41 anos, vai comandar a festa. Os dois cantarão a música "Dreamers" hit da trilha sonora oficial da Copa do Mundo do Catar. Fahad também é produtor musical, modelo e ativista dos direitos humanos no Catar. Ele nasceu em Doha e cresceu em uma família muito conservadora, influenciado pela música árabe.

Conheça um dos grandes sucessos do BTS.



Horário do show ao vivo

No Brasil, o horário da cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar vai ser às 12h (Horário de Brasília), e você assiste tudo nos canais Globo e Sportv, além das plataformas de streaming Fifa TV, GloboPlay e o portal GE, além do canal do Casimiro.

Pelo horário do Catar, a abertura tem início às 18h, horário local. Como o país árabe está 6 horas à frente de Brasília, no Distrito Federal, o evento vai acontecer ao meio dia, tarde de domingo em 20 de novembro de 2022.

A cerimônia contará com shows, danças, apresentações e discursos de figuras importantes na FIFA e também no governo catariano.

