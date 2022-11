Que horas é o jogo da França x Austrália hoje? Assistir na TV e transmissão online ao vivo para assistir à partida da Copa do Mundo de 2022

A equipe da França enfrenta a Austrália nesta terça-feira, 22 de novembro, pela primeira rodada da Copa do Mundo no grupo D da competição

Atual campeão do mundo, a França entra em campo nesta terça-feira, 22 de novembro, para enfrentar a Austrália na primeira rodada do grupo D na Copa do Mundo do Catar. Com início às 16h (horário de Brasília), o jogo da França hoje vai ser no Estádio Al Janoub. Quer saber como assistir ao embate dos franceses? Confira o texto a seguir.

Que horas começa o jogo da França x Austrália?

A partida entre França e Austrália será disputada no Estádio Al Janoub e terá início às 16h, horário de Brasília. No Catar, o jogo será às 22h.

Como assistir o jogo da França e Austrália ao vivo na TV?

Procurando saber onde assistir ao jogo da França hoje na Copa do Mundo? Fique ligado porque você tem duas opções para curtir na TV:

Globo (na TV aberta em todo o Brasil)

SporTV (na TV fechada em todo território brasileiro)

Além de comprar os direitos de imagens do Mundial da FIFA, a Rede Globo também exigiu exclusividade nas transmissões, o que garante somente a ela os confrontos do campeonato entre seleções. O torcedor só pode assistir a Copa na TV aberta pela Globo, em nenhum outro canal.

Nesta terça-feira, é Luis Roberto quem narra a partida entre França e Austrália, com comentários de Roger Flores, Caio Ribeiro e Salvio Spinola.

Outra opção se você gosta de curtir na TV paga e é assinante é o canal SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Aqui, Luiz Carlos Jr. conta a história da partida enquanto Paulo Vinicius Coelho, Grafite e Sandro Meira Ricci comentam.

Como assistir jogo da França hoje ao vivo no celular?

Quer assistir a estreia do jogo da França hoje na Copa do Mundo e vai estar fora de casa? Fique tranquilo, você pode sintonizar:

- GloboPlay (aplicativo ou site www.globoplay.globo.com)

- portal GE (site www.ge.globo.com)

- FIFA+ (de graça em www.fifa.com ou aplicativo)

- Canal do Casimiro (Twitch e Youtube)

A plataforma GloboPlay realiza uma transmissão especial para o público brasileiro. O serviço de streaming retransmite as imagens da Globo, além de deixar o sinal aberto para a transmissão com a narração de Tiago Leifert e comentários de Fernanda Colombo e Thomaz Freitas. Você pode assistir tanto no site como no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv depois de se cadastrar na Conta Globo.

Outra opção é o site do GE (www.globoplay.globo.com) totalmente disponível pelo computador ou navegador do dispositivo móvel. Você assiste tudo de graça.

Existe também a retransmissão do FIFA+, ou FIFA Plus. O serviço de streaming está com o sinal aberto para todo o Brasil, responsável por transmitir todos os jogos da Copa do Mundo no Catar. Você deve se cadastrar para curtir ao vivo no site (www.fifa.com/fifaplus).

A grande novidade fica por conta da transmissão do canal do Casimiro, tanto pelo Youtube como na Twitch. É de graça e você só precisa ficar sintonizado.

+ Quantos graus faz no Catar? Previsão para a Copa do Mundo 2022

Qual é a escalação da Seleção da França?

Para suprir a baixa de Karim Benzema, atacante do Real Madrid e importante jogador do plantel da França, o técnico Didier Deschamps deve escalar Giroud na frente.

Escalação da França: Lloris; Pavard, Varane, Upamecano, Lucas Hernández; Tchoauméni, Rabiot, Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.

Os australianos não possuem baixas neste início de Copa do Mundo. Por essa razão, Graham Arnold deve manter o esquadrão completo.

Escalação da Austrália: Matthew Ryan; Atkinson, Wright, Rowles, Aziz Behich; Hrustic, Aaron Mooy, Irvine; Leckie, Duque e Goodwin.

+ Tem cerveja no Catar durante a Copa e qual o preço?

Grupo da França na Copa do Mundo do Catar

A seleção da França está no grupo D na Copa do Mundo do Catar ao lado da Austrália, Dinamarca e Tunísia. As equipes disputarão três rodadas na fase de grupos em pontos corridos.

Os dois primeiros do grupo avançam para as oitavas de final. Lembrando que são 32 seleções divididas em oito grupos de quatro cada. A FIFA decidiu alterar o sistema de disputas, mas só para a próxima edição.

Os dois vencedores do grupo D vão jogar contra Argentina, Arábia Saudita, México ou Polônia, a depender das posições e resultados.

Confira os jogos da França na fase de grupos.

Terça-feira (22/11):

16h - França x Austrália

Sábado (26/11):

13h - França x Dinamarca

Quarta-feira (30/11):

12h - Tunísia x França

Quantas Copas do Mundo a França possui?

A França venceu tem dos títulos de Copa do Mundo. A primeira vez que levantou o troféu foi em 1998, ao vencer o Brasil na grande final.

Em 2018, na Rússia, com a ajuda de Mbappé na grande final contra a Croácia, conquistou o bicampeonato e tornou-se o vencedor da edição da Copa.

O elenco francês chega como grande favorito este ano no Catar, mesmo com baixas importantes como Benzema e Nkunku no plantel de jogadores.

LEIA TAMBÉM: