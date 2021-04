Flamengo está próximo de acertar com patrocinador; veja os valores

Desde a saída da MRV no final de fevereiro, o Flamengo busca fechar com mais patrocinadores, visto que seu uniforme ficou com quatro espaços vazios. Entretanto, o clube conseguiu fechar um acordo com a empresa de criptomoedas de créditos de carbono Moss, que pagará R$ 3,6 milhões à vista até o fim da temporada, para estampar os meiões da equipe. Mas os patrocínios não param por ai, e mais duas empresas podem ser estampadas no uniforme do clube.

Quais os novos patrocinadores do Flamengo e valores

A bola da vez é a empresa brasileira do ramo de transporte rodoviário, que recentemente entrou também para o ramo da aviação, Itapemirim. O patrocínio é para estampar a manga da camisa Rubro-negra, e o clube receberá R$12 milhões.

Além das mangas, o Flamengo espera fechar um contrato para o calção de jogo. O nome do patrocinador ainda é sigiloso, mas a marca pagará em torno de R$ 5 milhões para estampar o local.

Se tudo der certo e os novos acordos forem selados, além dos R$ 3,6 milhões pagos pela MOSS, o clube terá a receber mais R$17 milhões com a Itapemirim e a empresa do calção. Somente a parte superior das costas ficará à disposição para um novo patrocínio.

Os dinheiros chegam aos cofres rubro-negros em momento propício. Isso porque, o clube divulgou o balanço financeiro do último ano, e as dívidas aumentaram.

Qual é o valor da dívida do Flamengo?

A divida do time aumentou em R$102 milhões em relação a 2019, quando o clube fechou com R$338 milhões em débito. O faturamento da equipe também diminuiu. No ano em que a equipe da Gávea ganhou além do Campeonato Brasileiro, a Libertadores, o Rubro-negro faturou R$ 950 milhões, já no último balanço a quantia foi de R$756 milhões. Ou seja, R$ 194 milhões a menos.

Vários fatores contribuem tanto para o aumento da dívida quanto para a diminuição do faturamento. No entanto, o principal motivo é a pandemia do novo coronavírus, que dificultou as arrecadações do clube.

