Transmissão Água Santa x jogo do Atlético MG na Copinha ao vivo – 10/01/2023

Nesta terça-feira, Água Santa e Atlético MG disputam a liderança do grupo 27 na Copinha. Quem vencer assume a primeira posição e avança com vantagem na competição de base. O jogo do Atlético MG hoje tem início às 15h (Horário de Brasília) na Arena Inamar, em Diadema. Confira onde assistir ao jogo da Copinha hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Atlético MG na Copinha hoje

O jogo do Atlético MG na Copinha hoje vai passar no SporTV, a partir das 15h (Horário de Brasília). Também dá para sintonizar o GloboPlay e assistir caso seja assinante.

O canal só aparece em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Caso não seja assinante do pacote de canais entre em contato com a operadora.

Outra opção é assistir no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. Acesse o site ou o aplicativo no celular, tablet ou smartv se o aparelho for compatível.

Atenção torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: a transmissão tem início a partir das 14h, horário local.

Data: Terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Arena Inamar, em Diadema

TV: SporTV

Online: Youtube

Classificação do grupo do Atlético na Copinha 2023

O Atlético permanece na liderança do grupo 27 com 6 pontos, empatado com o Água Santa. O duelo desta terça-feira vai definir quem será o primeiro colocado até a segunda fase, com a vantagem nos embates.

Por outro lado, Galvez e Mixto já estão eliminados.

GRUPO 27

1 Atlético MG - 6 pontos

2 Água Santa - 6 pontos

3 Galvez - 0 pontos

4 Mixto - 0 pontos

O Atlético Mineiro vem de vitória em cima do Misto por 2 a 1 na última rodada da Copinha, na fase de grupos. Enquanto isso, em primeiro lugar com 6 pontos, o elenco mineiro precisa vencer o jogo desta terça para se garantir na liderança do grupo.

Do outro lado, o Água Santa também venceu os dois jogos que disputou até aqui, contra o Galvez e Mixto, e por isso precisa somente da vitória. Se ganhar o jogo aí pula de posição e ganha a vantagem até a próxima fase da competição para disputar contra o oponente do grupo ao lado no chaveamento da FPF.

Quantos títulos o Galo tem na Copinha

O Atlético Mineiro venceu 3 edições da Copinha, conquistadas nos anos de 1975, 1976 e 1983.

Na primeira vez que levantou a taça, a equipe mineira venceu a Ponte Preta nos pênaltis após o empate no tempo regulamentar. Por 5 a 3, tornou-se campeão da Copinha pela primeira vez.

Já em 1976, no ano seguinte, chegou até a final e venceu o Corinthians por 1 a 0.

Por fim, o último título veio em 1983. Contra o Botafogo de São Paulo, o Atlético MG ganhou por 2 a 1 na grande decisão da Copinha e tornou-se tricampeão.

