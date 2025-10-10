Veja quem fez os gols do Brasil no jogo contra a Coreia do Sul

A seleção brasileira triunfou em jogo contra a Coreia do Sul nesta sexta-feira, 10 de outubro, com um placar de 5 a 0. Os gols do Brasil foram de Vini Jr., Rodrygo e Estêvão.

Gols do Brasil x Coreia – como foi o jogo

Aos 13 minutos do primeiro tempo, o ponta brasileiro Estevão, do Chelsea, abriu o placar para o Brasil. O jovem recebeu passe de Bruno Guimarães, do Newcastle, pela direita da área e bateu de primeira para vencer o goleiro sul-coreano. Antes do intervalo, aos 41 minutos, Rodrygo, do Real Madrid, ampliou. Ele recebeu pela esquerda, driblou um zagueiro e finalizou com categoria.

A Coreia do Sul teve um primeiro tempo tímido, com apenas um chute, nenhum no alvo, e voltou do intervalo tentando reagir. O técnico promoveu a entrada de Jens Castrop, do Mönchengladbach, no lugar de Hwang In-beom, do Feyenoord, ajustando o meio-campo. Mas a tentativa de reação durou pouco.

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Estevão voltou a brilhar. O atacante roubou a bola de Kim Min-jae, do Bayern de Munique, na entrada da área e bateu firme para marcar o terceiro gol brasileiro. Três minutos depois, Vinícius Júnior, do Real Madrid, encontrou Rodrygo, que avançou em velocidade e tocou na saída do goleiro para fazer o quarto.

Com o placar elástico, a Coreia fez uma série de mudanças aos 17 minutos. Saíram Son Heung-min, do LAFC, Lee Jae-sung, do Mainz, e Kim Min-jae, e entraram Oh Hyeon-gyu, do Genk, Kim Jin-kyu e Park Jin-seop, ambos do Jeonbuk. Castrop foi deslocado para o ataque pela esquerda, e Kim Jin-kyu conseguiu o primeiro chute certo dos coreanos, de fora da área, aos 20 minutos.

Um minuto depois, o Brasil respondeu em grande estilo. Após escanteio da Coreia, Vini puxou contra-ataque fulminante, arrancou desde o meio-campo, passou pela defesa com um drible rápido e deixou o goleiro Cho Hyun-woo, do Ulsan, e o zagueiro Lee Tae-seok, do Austria Wien, para trás antes de empurrar para o gol vazio. Foi o quinto do Brasil.

Com Carlo Ancelotti no comando, o Brasil foi a campo com um time repleto de estrelas. Rodrygo, Vinícius Júnior, Éder Militão, do Real Madrid, Matheus Cunha, Casemiro, do Manchester United, Estevão, Bruno Guimarães, Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Vitinho, do Botafogo, e Bentancur, do Al-Nassr, formaram a equipe. O esquema ofensivo com quatro atacantes, Cunha, Vinícius, Rodrygo e Estevão, desmontou a linha de três zagueiros coreana.

Este foi o primeiro duelo entre as seleções em dois anos e dez meses. O último confronto havia sido nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, em dezembro de 2022, quando o Brasil venceu por 4 a 1. Naquela ocasião, Baek Seung-ho, autor do gol de honra da Coreia, também esteve em campo nesta sexta.

O próximo compromisso do Brasil será na terça-feira, dia 14, às 7h30 (horário de Brasília), contra o Japão, em mais um amistoso preparatório.