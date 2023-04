Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje na Copa do Brasil - 13/04

Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje na Copa do Brasil – 13/04

O Grêmio visita o ABC na noite desta quinta-feira, 13 de abril, pelo jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil. O palco do embate vai ser o Estádio Frasqueirão, em Natal. A bola vai rolar no jogo do Grêmio às 21h30, com transmissão ao vivo para todo o país.

O jogo de volta entre Grêmio e ABC está marcado para quinta-feira, 27 de abril, no mesmo horário.

Quem vai transmitir o jogo do Grêmio hoje

O SporTV e o Premiere, além do streaming GloboPlay vão transmitir o jogo do Grêmio. Todos os estados do Brasil vão receber a transmissão entre a televisão e o serviço pela internet.

O duelo da Copa do Brasil será exibido entre os canais nas operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador caso não tenha nenhum dos dois. O pacote de futebol Premiere, por outro lado, só está disponível por valor extra na mensalidade.

O GloboPlay, serviço de streaming da Globo, dispõe a opção de assistir ambos os canais ao vivo em sua plataforma. No entanto, só quem é assinante pode acessar o streaming e ver, seja pelo computador ou em dispositivos móveis com internet.

Jogos da terceira fase da Copa do Brasil 2023

Escalações de ABC x Grêmio

O treinador Fernando Marchiori não possui novos desfalques.

Após ganhar o Campeonato Gaúcho no fim de semana, Renato Gaúcho deve poupar alguns dos titulares do Grêmio nesta quinta-feira.

ABC: Simão; Alemão, Richarlison, Afonso, Márcio Azevedo; Wellington Reis, Daniel, Matheus Anjos; Ceará, Felipe Garcia e Fábio Lima.

Grêmio: Adriel; João Pedro, Kannermann, Diogo Barbosa, Bruno Alves; Villasanti, Lucas Silva, Bitello; Cristal, Vina e Galdino (Suárez).

Grêmio vai passar na TV aberta hoje?

Nenhum canal da TV aberta vai transmitir o jogo do Grêmio hoje. A Rede Globo não exibe futebol na noite de quinta-feira e por isso o torcedor só poderá assistir o embate no canal pago.

A emissora é a única que possui os direitos de transmissão da Copa do Brasil, portanto só ela pode passar cada um dos confrontos.

Ontem, o canal não passou nenhum jogo de futebol em sua grade.

Como funciona a terceira fase da Copa do Brasil?

A Copa do Brasil reúne trinta e dois clubes na terceira fase. Diferente das demais, é disputada em ida e volta, ou seja, os participantes se enfrentam em dois embates: como mandante e fora de casa.

Vinte clubes conquistaram a vaga através da segunda fase, enquanto outros doze entram direto na competição porque se classificaram para a Libertadores ou foram campeões da Série B, Copa Verde ou Copa do Nordeste.

Assim que a fase terminar, um novo sorteio será feito pela CBF para determinar os jogos das oitavas de final e os mandos de campo.

