Hoje tem corrida da Fórmula 1? Confira o calendário da temporada 2023

Hoje, domingo, 16 de julho, não tem corrida da Fórmula 1. Os pilotos só voltam para as pistas para o Grande Prêmio da Hungria, em Budapeste. Serão realizados dois treinos livres, um classificatório e a prova no domingo. Veja que dia é a próxima F1.

Quando é a próxima corrida de Fórmula 1 hoje?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser entre os dias 21, 22 e 23 de julho, com o Grande Prêmio da Hungria, no Circuito Hungaroring, em Mogyorod, Budapeste. Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo para fechar o fim de semana da Fórmula 1.

Até a final da campeonato, os pilotos ainda vão correr nos GPs da Bélgica, Holanda, Itália, Singapura, Japão, Catar, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi.

Veja a programação da próxima corrida da Fórmula 1

Sexta-feira, 21 de julho | Grande Prêmio da Hungria

08h30 - Treino livre 1

12h - Treino livre 2

Sábado, 22 de julho | Grande Prêmio da Hungria

07h30 - Treino livre 3

11h - Treino classificatório

Domingo, 23 de julho | Grande Prêmio da Hungria

10h - GP da Hungria

Quem ganhou o GP da Hungria em 2022?

O piloto da Red Bull, Max Verstappen, foi quem ganhou o Grande Prêmio da Hungria na temporada passada em Budapeste. Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes, fecharam em segundo e terceiro lugar respectivamente.

No treino classificatório do sábado, o britânico Russell assumiu a ponta e ficou em primeiro lugar com a pole position do fim de semana. Verstappen largou em décimo lugar, mas conseguiu assumir a ponta facilmente.

Os destaques da prova foram Lewis e Russell, além de Lando Norris, em sétimo, e Fernando Alonso, em oitavo lugar. Verstappen ganhou o bicampeonato na temporada passada.

Onde assistir a corrida da Fórmula 1 em 2023

No Brasil, a exibição da temporada na TV aberta está por conta da Rede Bandeirantes. A emissora transmite treinos e corridas tanto no canal principal como também no BandSports, emissora disponível

Mas também é possível acompanhar as corridas pelo site band.uol.com.br, além do aplicativo Bandplay, disponível para Android e dispositivos iOS. Outra opção é assinar o F1 TV Pro, serviço de streaming oficial da Liberty Media. O serviço é pago e oferece cobertura das corridas ao vivo e outros benefícios como: acesso às câmeras de bordo dos pilotos e rádios das equipes.

