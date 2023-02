Horário do UFC hoje e onde assistir a luta de Lewis x Spivac ao vivo (04/02/23)

Não tem briga por cinturão no UFC hoje, mas a disputa no octógono entre Derrick Lewis e Serghei Spivac pela categoria pesos-pesados promete agitar o fim de semana. Neste sábado, 4 de fevereiro, o UFC Apex, em Las Vegas, recebe o UFC Vegas 68, o terceiro evento da temporada na liga de artes marciais.

O evento começa às 23h59, horário de Brasília, com o Card Preliminar. Mais tarde, as disputas começam no Card Principal em Las Vegas às 3 da manhã (Horário de Brasília).

Confira o texto para saber onde assistir o UFC hoje e todos os detalhes do Card completo no fim de semana.

Onde assistir o UFC hoje ao vivo

O Card Preliminar e Principal no UFC hoje começa às 23h59 (Horário de Brasília) com transmissão exclusiva no streaming UFC Fight Pass. O evento segue pela madrugada de sábado para domingo até as quatro horas da manhã, horário de Brasília.

A única maneira de assistir é no UFC Fight Pass, plataforma de streaming disponível para assinantes. Dá para acompanhar ao vivo no site ou no aplicativo para dispositivos móveis.

As duas lutas deste sábado são de graça no sistema de streaming.

Com a ausência de brasileiros no UFC Vegas 68, a BAND optou por não transmitir o evento neste sábado pela TV aberta, mesmo sendo dona dos direitos de transmissão.

Onde assistir UFC Fight Pass?

Dá para assistir no navegador do computador ou qualquer aparelho que seja conectado na internet, através também do celular no aplicativo em dispositivos Android, iOS, Apple TV, Xbox One, Amazon Fire TV, Chromecast, Roku e LG Smart TV.

Quanto custa o UFC Fight Pass?

O valor do UFC Fight Pass é R$ 29,90 mensal ou R$ 298,80 anual.

Card Completo das lutas

Neste sábado, a luta principal entre Derrick Lewis e Serghei Spivac, 7º e 12º colocados no ranking dos pesos-pesados respectivamente, está programada para ser entre cinco rounds. As outras possuem duração de três runds.

CARD PRELIMINAR - 23h59

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jeka Saragih x Anshul Jubli

Peso-pena (até 65,7 Kg): Jeong Yeong Lee x Yi Zha

Peso-galo (até 61,2 Kg): Toshiomi Kazama x Rinya Nakamura

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Seung Guk Choi x Hyun Sung Park

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ji Yeon Kim x Mandy Böhm

Peso-médio (até 83,9 Kg): Jun Yong Park x Denis Tiuliulin

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tatsuro Taira x Jesus Aguilar

CARD PRINCIPAL - 03h

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Derrick Lewis x Serghei Spivac

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Da Woon Jung x Devin Clark

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marcin Tybura x Blagoy Ivanov

Peso-pena (até 65,7 Kg): Doo-Ho Choi x Kyle Nelson

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Yusaku Kinoshita x Adam Fugitt