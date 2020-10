PSG x Manchester United: saiba como assistir ao jogo da Champions League

PSG x Manchester United – A UEFA Champions League, maior competição de clubes do mundo, está de volta. Nesta terça-feira (20), o Paris Saint-Germain recebe o Manchester United, às 16h, no Parc des Princes, pela 1ª rodada da fase de grupos.

O time inglês quer encabeçar a lista dos favoritos ao título, principalmente depois das grandes contratações realizadas na última janela.

Já a equipe francesa conseguiu chegar na final na temporada passada, entretanto, foi vice-campeã. Agora, espera ter um melhor resultado e, certamente, levantar a taça.

PSG x Manchester United: onde assistir?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A partida tem transmissão do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 16h (Horário de Brasília).

Além disso, você também pode assistir na plataforma do EI Plus.

Como estão os times nesta temporada?

No campeonato inglês, o United ocupa o 14º lugar, com seis pontos. No total, são duas vitórias e duas derrotas, mas com um jogo a menos.

Bateu o Newcastle por 4 a 1 no fim de semana, assim, fazendo com que o time venha embalado para o confronto contra o PSG.

Já no campeonato francês, o Paris Saint-Germain ocupa a 2ª posição, com quinze pontos. São cinco vitórias e duas derrotas.

Na 7ª rodada, realizada na última sexta-feira (16), bateu o Nimes por 4 a 0 fora de casa.

Possíveis escalações entre PSG x Manchester United

O técnico Ole Gunnar Solskjaer confirmou em entrevista coletiva que não poderá contar com cinco jogadores para o primeiro duelo na Champions.

São eles Cavani, Greenwood, Harry Maguire, Bailly e Jesse Lingard.

Provável Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Pogba; Mata, Bruno Fernandes; Martial, Rashford.

Ademais, o treinador Thomas Tuchel não terá a sua disposição Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Marco Verratti e Paredes.

Provável PSG: Keylor Navas; Florenzi, Abdou Diallo, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Ander Herrera, Rafinha; Di Maria, Neymar, Mbappé.

Outros jogos da Champions League nesta terça

Diversos confrontos acontecem também nesta terça-feira (20) pela competição europeia.

Assim, confira abaixo todos os os jogos e onde assistir.

Dínamo de Kiev x Juventus – 13h55 – TNT Brasil

Zenit x Club Brugge – 13h55 – Space

Barcelona x Ferencváros – 16h –

RB Leipzig x Istanbul Basaksehir -16h

Rennes x Krasnodar – 16h

Chelsea x Sevilla – 16h

Lazio x Borussia Dortmund – 16h – Space