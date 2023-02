UFC hoje em Las Vegas: horário e como assistir no Brasil neste sábado - 18/02

Tem brasileira na luta principal do UFC hoje! Em Las Vegas, Jéssica, no UFC Apex, Jéssica Andrade enfrenta Erin Blanchfield neste sábado, 18 de fevereiro, na categoria peso-mosca. O UFC Vegas 69 é o quinto evento da temporada na liga de artes marciais, com início às 18h (Horário de Brasília).

O Card Preliminar abre o evento. Mais tarde, às 21h, horário de Brasília, o Card Principal traz as cinco principais lutas da noite, incluindo a de Jéssica e Erin com transmissão exclusiva para todo o Brasil.

Outros dois brasileiros integram o UFC Vegas 69 neste sábado, com Mayra Bueno Silva e Philipe Lins no Preliminar.

Como as disputas serão em Las Vegas, nos Estados Unido, e a diferença de horário é pequena, o torcedor vai poder acompanhar a noite aqui no Brasil todas as lutas.

Onde assistir o UFC hoje ao vivo

O UFC hoje vai passar no UFC Fight Pass a partir das 18h, horário de Brasília, em todos os estados do Brasil.

Mais tarde, o Card Principal tem início às 21h, horário de Brasília, onde a transmissão também vai ser no serviço de streaming por assinatura do UFC Fight Pass.

Neste sábado, a BAND não vai transmitir o UFC. Como consta na programação do site, a emissora vai seguir com a programação normal a noite e depois vai realizar a cobertura do carnaval no Brasil em todos os lugares do país ao vivo.

O UFC Fight Pass está disponível para assinatura no site e também nos aplicativos para dispositivos móveis. Para se tornar assinante o valor é de R$ 29,90 mensal ou R$ 298,80 anual.

Lutas do UFC Vegas 69

Não tem cinturão no UFC deste sábado, em Las Vegas, mas o evento promete grandes disputas no octógono mais famoso do mundo. A brasileira Jéssica Andrade, terceira no ranking peso-mosca, vai enfrentar a norte-americana Erin Blanchfield, eleita a grande promessa da categoria nos últimos anos.

Cinco lutas fazem parte do Card Principal no UFC Vegas 69, enquanto seis integram o Card Preliminar em horários alternados neste sábado.

Jessica é a sexta colocada no ranking do peso-palha e a terceira no peso-mosca. A brasileira é a única mulher a vencer em três categorias diferentes: quatro vitórias no peso-galo, três no peso-mosca e oito no peso-palha, favorita neste sábado.

A luta principal no UFC hoje é programada para cinco rounds. As demais duram três.

CARD PRINCIPAL - 21h

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jéssica Andrade x Erin Blanchfield

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jordan Wright x Zac Pauga

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Josh Parisian x Jamal Pogues

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): William Knight x Marcin Prachnio

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jim Miller x Alexander Hernandez

CARD PRELIMINAR - 18h

Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Evan Elder

Peso-galo (até 61,2 Kg): Lina Lansberg x Mayra Bueno Silva

Peso-pena (até 65,7 Kg): Jamall Emmers x Khusein Askhabov

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ovince Saint Preux x Philipe Lins

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): AJ Fletcher x Themba Gorimbo

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Clayton Carpenter x Juancamilo Ronderos

Brasileiros no UFC hoje

Três brasileiros estarão no octógono para o UFC Vegas 69 neste sábado, diretamente de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos.

Jéssica Andrade, no peso-mosca, vai fazer a luta principal da noite, enquanto Mayra Bueno Silva e Philipe Lins disputam no Card Preliminar em categorias diferentes.

A paranaense Jéssica tem 31 anos, ex-campeã peso-palha e desafiante ao cinturão do mosca. No mês passado, ela venceu Lauren Murphy por decisão unânime.

Já Mayra está em peso-galo contra Lina Lansberg. A mineira estreou em 2022 na categoria do UFC, com duas vitórias para ocupar o o 14° lugar da categoria. Enquanto isso, o Philipe Lins vai enfrentar Ovince Saint Preux no peso meio-pesado também no Preliminar.

É HOJE! #UFCVegas69 ⏰ Card Preliminar: 18h ao vivo e EXCLUSIVO no @UFCFightPassBR

