Vai passar na BAND o UFC hoje? Como assistir o Card neste sábado (18/02)

Não tem briga por cinturão no UFC hoje, mas três brasileiros estão na programação do Card Preliminar e também no Principal. Neste sábado, 18 de fevereiro, o UFC Vegas 69 traz lutas acirradas, rivalidade e muito entretenimento no octógono. O evento começa às 18h (Horário de Brasília) em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A liga tem transmissão ao vivo para todo o Brasil neste sábado. Saiba como assistir para não perder nenhuma luta.

Onde vai passar o UFC hoje no Brasil?

O UFC hoje não vai passar na BAND, para a infelicidade dos apaixonados por artes marciais.

Como não tem disputa por cinturão e é carnaval no Brasil, a emissora optou por transmitir a cobertura do evento por todo o país ao vivo durante a noite.

Isso significa que a única maneira de acompanhar o UFC Vegas 69 vai ser no UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial entre os dispositivos móveis. Não dá para assistir em nenhum canal de TV.

O torcedor precisa ser assinante para acompanhar ao vivo a programação neste sábado. É só acessar o site para se tornar membro e curtir todo o conteúdo do streaming.

Horário do UFC hoje : 18h (Horário de Brasília)

: 18h (Horário de Brasília) Onde assistir: UFC Fight Pass

UFC Fight Pass Local: Las Vegas, nos Estados Unidos

Como assistir o UFC Fight Pass?

Assim como qualquer outro serviço de streaming no mercado, o UFC Fight Pass está disponível somente por assinatura entre as principais plataformas do Brasil.

Para se tornar assinante é só acessar o site (www.ufcfightpass.com.br), clicar em "assine" e em seguida escolher o melhor plano para o seu bolso, mensal ou anual. Ao fechar o cadastro, preencha com todos os dados para o pagamento e pronto.

O UFC Fight Pass está disponível tanto pelo computador, no navegador, como também nos aplicativos para celular, tablet e smartv entre os aparelhos Android, iOS, Apple TV, Xbox One, Amazon Fire TV, Chromecast, Roku e LG Smart TV.

No plano mensal, o valor é de R$ 29,90, onde o apaixonado por MMA vai pagar esse valor todos os meses enquanto tiver a assinatura, com opções de pagamentos no cartão de crédito. Já o valor anual é de R$ 298,80, o mesmo que R$ 24,90 por mês.

Programação UFC Vegas 69

Além de Jéssica Andrade, outros dois brasileiros também aparecem na programação do UFC Vegas 69 neste sábado, disponível para todo o Brasil ao vivo.

CARD PRINCIPAL - a partir das 21h no UFC hoje

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jéssica Andrade x Erin Blanchfield

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jordan Wright x Zac Pauga

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Josh Parisian x Jamal Pogues

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): William Knight x Marcin Prachnio

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jim Miller x Alexander Hernandez

CARD PRELIMINAR - a partir das 18h no UFC hoje

Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Evan Elder

Peso-galo (até 61,2 Kg): Lina Lansberg x Mayra Bueno Silva

Peso-pena (até 65,7 Kg): Jamall Emmers x Khusein Askhabov

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ovince Saint Preux x Philipe Lins

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): AJ Fletcher x Themba Gorimbo

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Clayton Carpenter x Juancamilo Ronderos

Confira como foi a pesagem para o evento deste sábado.



