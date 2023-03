Final da Copa Brasil de vôlei feminino 2023: assistir Praia Clube x Minas ao vivo

É final na Copa Brasil de Vôlei Feminino 2023! Em clássico regional, o Praia Clube de Uberlândia vai enfrentar o Minas de Belo Horizonte na noite desta terça-feira, 7 de março, na Arena Jaraguá, em Santa Catarina. O duelo tem início às 21h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

As três últimas finais da Superliga feminina de vôlei foram disputadas entre as duas equipes de Minas Gerais, mostrando a força do esporte no estado.

O Minas busca o terceiro título, enquanto o Praia busca o primeiro.

Confira como foi a vitória do Sada Cruzeiro na Copa Brasil de vôlei masculino

Onde vai passar a final da Copa Brasil de vôlei feminino hoje?

O jogo do Praia Clube e Minas hoje na final da Copa Brasil de vôlei feminino vai passar no SporTV, na TV paga, e no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes, para todo o Brasil.

Depois de exibir a decisão no masculino, chegou a vez do canal transmitir com exclusividade o confronto na final do vôlei feminino. O torcedor deve obter a emissora na sua programação entre as operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o operador para adquirir o SporTV.

Para assistir online, é só sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming por assinatura. Lembrando que é preciso ser assinante e ter os canais ao vivo no seu pacote para ter acesso ao SporTV.

Não dá para assistir de graça a final hoje.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Confederação Brasileira de Voleibol 🏐 (@cbvolei)

Caminho de Praia Clube x Minas

Para chegar até a final da competição nacional, as equipes mineiras percorreram um longo caminho contra fortes adversárias na quadra em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

O Praia Clube, de Uberlândia, derrotou nas quartas de final o Barueri Volleyball Club por 3 sets a 1. Na semifinal, o time ganhou do Fluminense pelo menos placar até conquistar a vaga na final.

Do outro lado, o Minas superou o time paulista do Pinheiros por 3 sets a 1. Pela semifinal, ganhou do Flamengo pelo mesmo placar em quadra, garantindo a superioridade.

O que ganha o campeão da Copa Brasil de vôlei?

Assim como o masculino, o elenco vencedor da Copa Brasil de vôlei feminino vai faturar além do título e da medalha de ouro uma vaga na Supercopa 2023 e no Campeonato Sul-Americano de clubes no ano que vem, em 2024.

A CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, também não informou se o clube ganhador vai faturar quantia em dinheiro pela conquista.

Você também vai gostar de ler:

Boca Rosa no Corinthians: ex-BBB vai patrocinar time de vôlei feminino