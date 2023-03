Sada Cruzeiro conquista o 7º título e é campeão da Copa Brasil de vôlei 2023

O Sada Cruzeiro é campeão da Copa Brasil de vôlei masculino! O elenco mineiro bateu o São José na noite deste domingo, 5 de março, por 3 a 0 na grande final do torneio. Este é o sétimo título da história do clube. Além do troféu, o time garante vaga na Supercopa 2023 e no Sul-Americano de 2024. Confira como foi o embate.

Placar da final do Sada Cruzeiro x São José na Copa Brasil de vôlei

Em atuação de gala, o Sada Cruzeiro venceu o São José neste domingo por 3 sets a 0 e conquistou o heptacampeonato na competição do vôlei masculino. No primeiro set, o time foi superior ao São José em todos os sentidos.

No segundo, o equilíbrio se mostrou presente. Já no terceiro, o São José conseguiu deixar tudo igual até os últimos minutos do set, mas o ataque da Raposa foi fulminante.

FINAL SADA CRUZEIRO x SÃO JOSÉ:

1º set: Cruzeiro 25 x 18 São José

2º set: Cruzeiro 25 x 21 São José

3º set: Cruzeiro 25 x 23 São José

O São José abriu o placar na final da Copa Brasil de Vôlei Masculino no primeiro set, mas foi o Cruzeiro quem dominou a partida. O elenco mineiro não demorou para virar o resultado, em cinco pontos de vantagem com o rival. O time paulista aproveitou os pequenos erros em sequência para buscar o empate e manter a disputa por ponto por ponto. Quando chegou aos 19 pontos contra 16, o Cruzeiro não parou de pontuar até fechar o primeiro set com 25 a 18.

O segundo set foi mais equilibrado. O São José tomou o placar, mas o Sada Cruzeiro logo conseguiu manter a briga até buscar a vantagem em quadra. O elenco paulista equilibrou o confronto até levar o segundo set onde os dois marcaram 20 pontos cada. Com pressão total do Cruzeiro na reta final, o time mineiro virou e fechou mais um set, desta vez por 25 a 21.

Com todo o gás necessário, o Cruzeiro abriu o placar e chegou a anotar cinco na diferença com o São José. O elenco paulista parou o ataque poderoso da Raposa, mas quando chegou aos 8 pontos viu o time mineiro disparar. A reação veio na sequência até empatar em 13 a 13 na metade do set. Quando o São José fez o décimo terceiro ponto, o desafio foi pedido pelo Cruzeiro, mas nada de infração.

Depois do desafio, a boa sequência do Cruzeiro foi quebrada e o São José até conseguiu se igualar. Na reta final, o time paulista marcou o 20º ponto mas era tarde demais, o Sada não parou mais. Com 23 a 22, as emoções e a rivalidade tomaram conta da quadra.

Campeões da Copa Brasil de Vôlei

Quatro equipes já venceram a Copa Brasil de vôlei masculino na história. O Sada Cruzeiro é o maior campeão com sete medalhas de ouro. O Cruzeiro venceu nos anos de 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023.

Sada Cruzeiro - 7 títulos Vôlei Taubaté - 2 títulos Minas Tênis Clube - 1 título Cimed EC - 1 título

