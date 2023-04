Onde assistir Osasco x Pinheiros hoje no jogo 3 da Superliga de vôlei - 14/04

É decisão na Superliga de Vôlei feminino! Osasco e Pinheiros disputam o terceiro jogo das quartas de final na noite desta sexta-feira, 14 de abril, às 21h (Horário de Brasília). O duelo entre Osasco x Pinheiros vai acontecer no Ginásio José Liberatti. Quem ganhar se classifica para a semifinal.

O Pinheiros venceu o primeiro jogo da série, enquanto o Osasco empatou na última terça-feira dentro de casa.

Como assistir Osasco x Pinheiros hoje ao vivo

O jogo do Osasco São Cristóvão Saúde e Pinheiros será transmitido no SporTV 2 e Canal Vôlei Brasil ao vivo nesta sexta-feira em todo o Brasil, às 21h. Dá para assistir no canal pago e também pela internet.

Os canais SporTV são responsáveis pelos direitos de transmissão da Superliga de Vôlei feminino e masculino. Os playoffs são disponibilizados no segundo canal da emissora entre a TV paga. O assinante só precisa sintonizar o canal e torcer por seu clube do coração.

Quem não tem a TV fechada em casa pode optar pelo serviço de streaming Canal Vôlei Brasil, parceria da CBV com a plataforma NSports. Por mês, é necessário desembolsar R$ 12,90, enquanto o plano anual sai por R$ 7,90, o mesmo que R$ 94,80 o ano.

Dá para assistir no celular ou tablets, sistemas Android ou iOS, Chromecast e Air Play, smartv's de diferentes marcas e também no computador.

Horário : 21h (horário de Brasília)

: 21h (horário de Brasília) Onde assistir: SporTV 2 e Canal Vôlei Brasil

Quartas de final da Superliga de Vôlei

No primeiro jogo das quartas de final, o Pinheiros venceu por 3 sets a 2, no Ginásio Henrique Villaboim. O clube paulista garantiu a vantagem no duelo, mas viu o Osasco empatar no segundo jogo por 3 sets a 0 dentro de casa.

Agora, o jogo 3 vai decidir quem garante a vaga na semifinal da Superliga de Vôlei. Já estão classificados o Praia Clube, Flamengo e Minas.

Além de Osasco x Pinheiros, confira o resultado das quartas de final até aqui.

Praia Clube 2 x 0 Barueri (1x3 no primeiro jogo e 3x0 no segundo)

SESI SP 0 x 2 Minas (2x3 no primeiro jogo e 3x1 no segundo)

Flamengo 2 x 0 Fluminense (0x3 no primeiro jogo e 3x1 no segundo)

Quem é o maior campeão da Superliga feminina?

O SESC Flamengo é o maior campeão da Superliga feminina de vôlei. O time carioca tem 12 medalhas de ouro, enquanto o Osasco possui cinco, diferença de sete títulos entre os dois.

Mas o Minas Tênis Clube também tem cinco conquistas. O time de Belo Horizonte é o atual campeão da Superliga, depois de vencer o Praia Clube na decisão.

Outros times que também levantaram o troféu na Superliga são AA Supergásbrás, Sorocaba, CR Flamengo, Sadia, Fluminense, São Caetano, Praia Clube, ADB Bradesco, Ribeirão Preto, AAA Uniban e Lufkin EC.

