Para os apostadores que gostam de concorrer a grandes prêmios, a Loterias Caixa irá realizar os sorteios das loterias acumuladas de hoje, quinta-feira (28) , que podem pagar, ao todo, R$ 11,1 milhões. O sorteio dos concurso será realizado no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, previstos para começar às 20h (horário de Brasília).

Para tentar a sorte, é preciso fazer o jogo até às 19h. Se o apostador quiser assistir ao vivo o sorteio, pode acessar as redes sociais da Caixa ou RedeTV e acompanhar a transmissão.

Quais loterias acumuladas serão sorteadas hoje?

Lotofácil concurso 2069 – O prêmio estimado da modalidade é de R$ 3 milhões que podem sair para quem marcar as 15 dezenas sorteadas. A aposta simples de sai por R$ 2,50.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Timemania concurso 1556 – Com mais tempo acumulada e com o maior prêmio de hoje, esta modalidade pode pagar hoje R$ 7,7 milhões . O jogo único de 10 números, com um Time do coração, sai por R$ 3.

Dia de Sorte concurso 375 – Esta modalidade está com o prêmio estimado em R$ 400 mil e leva quem acertar os sete números sorteados no concurso. A aposta simples sai por R$ 2.

Como apostar nas modalidades?

Quem quiser tentar a sorte pode fazer as apostas das loterias acumuladas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até uma hora antes dos sorteios.

Os números podem ser escolhidos manualmente ou, então, por meio da Surpresinha – quando o sistema escolhe as dezenas automaticamente.

Você também vai gostar de ler: