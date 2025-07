Lotofácil da Independência 2025 pode pagar prêmio de R$ 220 milhões

A bolada principal não acumula, o que garante ao menos um novo milionário no país.

Começou a venda das apostas da Lotofácil da Independência 2025 e a expectativa é de que o prêmio chegue a R$ 220 milhões, o maior da história da modalidade. Esta será a 14ª edição do concurso especial.

Preço da aposta da Lotofácil da Independência 2025

O valor da aposta da loteria Lotofácil da Independência 2025 segue o mesmo dos concursos regulares e sai por R$ 3,50. Caso o apostador queira concorrer com mais dezenas no mesmo jogo, precisará desembolsar uma quantia maior.

O sorteio está previsto para o dia 6 de setembro a partir das 20h (horário de Brasília). Como o concurso comemora a Independência do Brasil, a realização sempre ocorre no mês de setembro.

O evento contará com transmissão ao vivo nas redes sociais das Loterias Caixa e também no DCI, em tempo real. Os globos da sorte ficam no Espaço Loterias Caixa, localizados na Avenida Paulista, em São Paulo.

História da Lotofácil da Independência

Em 2012, a Caixa realizou o primeiro sorteio da Lotofácil da Independência, que pagou o prêmio de R$ 43 milhões na faixa principal. Ao todo, 315 apostas conseguiram acertar o resultado das edições.

Somando os prêmios de todos os anos, já foram pagos mais de R$ 800 milhões. Apesar de ter como regra a não acumulação da quantia, até o último sorteio do concurso especial, todos os sortudos conseguiram adivinhar os resultados completos.

Mas se no sorteio da Lotofácil da Independência desse ano ninguém conseguir marcar as 15 dezenas, o prêmio será repassado para a segunda faixa, de 14 acertos. Caso ninguém consiga marcar 14 dos 15 números sorteados, a quantia vai para a terceira faixa, de 13 acertos.

Porém, se também não tiver apostador que tenha adivinhado 13 das 15 dezenas premiadas na Lotofácil da Independência, o valor vai para a quarta faixa, de 12 acertos. Contudo, se não tiver aposta registrada com 12 dos 15 números do resultado, a bolada passa para a quinta e última faixa, de 11 acertos.

Supondo que não exista acertador de 11 números, o prêmio acumula para a faixa principal do concurso seguinte. Mas a chance de não ter ganhador em qualquer uma das faixas é muito difícil, já que as quantias especiais sempre saíram na primeira faixa.

Resultado da Lotofácil da Independência ano a ano

No dia 06 de setembro de 2012, o prêmio principal foi de R$ 43.014.185,06. O resultado (03-04-06-07-08-09-10-11-12-13-16-20-21-22-24) foi marcado em 14 apostas e cada uma ganhou mais de R$ 3 milhões.

No dia 07 de setembro de 2012, 66 apostas acertaram o resultado do concurso especial (01-03-04-06-08-11-12-14-17-18-19-21-22-23-25). A bolada total foi cerca de R$ 73 milhões e cada ganhador faturou R$ 1,1 milhão.

O terceiro sorteio especial da loteria aconteceu no dia 07 de setembro de 2014 e 43 ganhadores acertaram toda as dezenas (02-03-05-06-08-12-14-15-18-19-20-21-22-23-24). Cada sortudo faturou R$ 1,8 milhão, totalizando o R$ 78,3 milhões.

Já o quarto sorteio da Independência teve os números sorteados no dia 08 de setembro de 201 e 51 apostas acertaram o resultado (01-02-04-06-07-09-10-13-14-16-18-20-21-23-25). O total do prêmio foi de R$ 89,6 milhões e cada ganhador recebeu R$ 1,7 milhão.

Em 2016, o quinto sorteio do concurso especial ocorreu no dia 06 de setembro e houve 10 acertadores do resultado (01-03-05-08-10-11-12-13-14-19-21-22-23-24-25). A quantia principal foi de R$ 82,2 milhões e cada ganhador conseguiu R$ 8,2 milhões.

Já em 2017, 15 apostas acertaram o resultado da Lotofácil especial (02-03-04-05-06-09-12-16-17-18-20-21-22-24-25) que teve as dezenas sorteadas no dia 07 de setembro. O prêmio total foi de R$ 88,5 milhões e os ganhadores receberam R$ 5,9 milhões.

O sorteio de 2018 aconteceu no dia 08 de setembro e a bolada era de R$ 91,7 milhões. A quantia acabou sendo dividida entre 33 acertadores do resultado (01-02-03-04-06-07-08-09-10-12-13-14-17-18-22) e cada um ganhou R$ 2,7 milhões.

O penúltimo sorteio do concurso especial foi realizado no dia 06 de setembro de 2019, 33 aposta acertaram o resultado (02-03-05-06-07-08-09-13-14-16-18-22-23-24-25) e dividiram o prêmio de R$ 99,4 milhões. Cada um ganhou mais de R$ 3 milhões.

No ano passado (2020), o sorteio da Lotofácil da Independência aconteceu no dia 12 de setembro e 50 apostas acertaram o resultado (02-03-04-05-06-09-10-12-14-15-17-19-22-23-25). O prêmio total foi de R$ 124,9 milhões e cada sortudo recebeu R$ 2,4 milhões.

A extração da Lotofácil de 2021 tinha prêmio de 150 milhões de reais e sorteou as dezenas 01-02-03-05-06-09-12-13-15-17-21-22-23-24-25. Ao todo, 57 apostas acertaram todos os números, e cada uma ganhou R$ 2.791.889,55.

O concurso 2610 foi sorteado no dia 10 de setembro de 2022 e teve 79 apostas ganhadoras; cada uma ganhou R$ 2.248.149,00. Os números foram: 01-03-05-07-08-09-10-11-12-15-16-17-20-22-24.

Concurso de 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Ao todo, 65 jogos acertaram as 15 dezenas. Cada um rendeu prêmio a partir de R$ 2,9 milhões.

Concurso da da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

Premiação do concurso especial

As Loterias Caixa envia para cada faixa, uma porcentagem do total destinado para a premiação. Na Lotofácil da Independência, essa porcentagem aumenta em comparação aos dos concurso regulares.

Antes de tudo, as Loterias Caixa faz a dedução dos prêmios fixos da terceira, quarta e quinta faixa e o restante distribui para as demais. A primeira faixa fica com 87% e a segunda faixa com 13%.

Contudo, a quantia principal da Lotofácil da Independência ainda soma o acumulado para o concurso de final zero e, se houver, o acumulado do concurso anterior. Nas faixas de 13, 12 e 11 acertos, os valores se mantêm o mesmo dos concursos regulares: R$ 25, R$ 10 e R$ 5, respectivamente.

Como apostar na loteria?

Para participar do sorteio da Lotofácil da Independência, os apostadores precisam registrar o jogo em uma casa lotérica ou nos canais eletrônicos. Nas lotéricas, estão disponíveis volantes personalizados com o tema do concurso especial e os apostadores precisam marcar os números neles.

Quem preferir apostar online, deve baixar o aplicativo das Loterias Caixa ou acessar o site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Porém, o valor mínimo da compra é de R$ 30, então os apostadores podem optar por: fazer jogos para o mesmo concurso, adicionar mais dezenas na aposta ou tentar as sorte também em outras modalidades.

Os jogadores devem marcar de 15 a 20 dezenas, sendo sorteadas 15 no concurso. A aposta mínima sai por R$ 2,5 e máxima por R$ 38.760,00.

Qual é a probabilidade de ganhar na Lotofácil da Independência?

A probabilidade de ganhar na Lotofácil da Independência não muda em relação aos dos concurso regulares. A chance só vai aumentar se os jogadores adicionarem mais números na aposta ou registrarem mais jogos para o mesmo sorteio.

Confira a probabilidade de faturar o prêmio principal concorrendo com mais números na aposta:

15 números na aposta – chance de uma em 3.268.760;

16 números na aposta – chance de uma em 204.298;

17 números na aposta – chance de uma em 24.035;

18 números na aposta – chance de uma em 4.006;

19 números na aposta – chance de uma em 843;

20 números na aposta – chance de uma em 211;

Já a probabilidade de ganhar nas faixas menores da Lotofácil da independência com uma aposta simples é de uma em: 21,7 mil para 14 acertos, 692 para 13 acertos, 60 para 12 acertos e 11 para 11 acertos.