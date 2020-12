Pele sensível: 7 ingredientes que você deveria evitar 

Você sabe reconhecer o que é a pele sensível? De acordo com a dermatologista Paola Pomerantzeff, ela é marcada por vermelhidão, irritação e desconforto. Outros sintomas são aspecto seco e inflamação. Além disso, pode ser característica de diferentes condições da pele. Isso inclui acne, rosácea e eczema.

“Por outro lado, pode se associar também à pele ‘normal’. Isso é devido, em geral, a fatores externos, como sol, poluição, substâncias químicas e ingredientes de cosméticos, por exemplo.” Por isso, quem sofre com pele sensível deve redobrar a atenção na hora de escolher os itens da rotina de beleza.

Do mesmo modo, é importante evitar certos ingredientes que irritam mais facilmente a pele. Isso vale para ativos de diversos produtos do skincare. Para ajudar nessa tarefa, confira as dicas de Paola.

Ingredientes para evitar se você tem pele sensível

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Retinol

O retinol é um ativo de ouro para manter a pele jovem. Isso porque estimula a produção de colágeno, um excelente anti-idade. Também atua no tratamento da acne e combate manchas, pois uniformiza a superfície do tecido cutâneo. “No entanto, pode ser muito agressivo para a pele sensível. Assim, favorece vermelhidão, irritação e descamação”, alerta a médica.

Então, se você sofre com esse tipo de pele, vale a pena substituir o retinol pelo bakuchiol. “Ele é uma alternativa natural que age de forma semelhante na pele. Ou seja, reduz rugas, linhas de expressão e flacidez, mas sem causar irritação.”

Ácido salicílico não faz bem à pele sensível

“Esse ácido é eficaz no combate à acne, pois ajuda no controle da oleosidade, desobstrui os poros e reduz a inflamação. Dessa forma, previne e trata cravos e espinhas. Mas irritação e ressecamento tendem a ser efeitos colaterais comuns desse ativo em pele sensível.”

O ideal, então, é trocar pelo extrato de hamamelis. Essa erva tem propriedades purificantes, calmantes e regenerativas. Como resultado, regula a produção de sebo e higieniza os poros, além de combater as bactérias que causam a acne.

Óleo de coco

O óleo de coco é muito famoso nos cuidados com a pele e o cabelo, já que é hidratante e rico em antioxidantes. Mas o produto tem um problema para a pele sensível. “Isso porque favorece a obstrução dos poros e o surgimento de acne. Ainda deixa a pele mais inflamada”, explica Paola. Assim, a menos que você tenha a pele seca, o ideal é trocar o ativo pelo óleo de jojoba. Ele hidrata sem prejudicar a pele.

Peróxido de benzoíla – fuja se tem pele sensível

Esse é um dos ingredientes mais utilizados no combate à acne severa. No entanto, pode ser agressivo para a pele sensível, ressecando e irritando. “No lugar, vale a pena optar pelo ácido azeláico. Além de atuar diretamente na causa da acne, ainda auxilia na redução da inflamação.”

AHAs

Trata-se dos alfa-hidroxiácidos, como ácido mandélico e glicólico, por exemplo. São queridinhos por sua potente esfoliação química. Dessa forma, estimula a renovação celular. Ademais, uniformiza o tom e a textura, diminui os sinais de expressão e ilumina a pele.

Mas, por conta da penetração profunda, podem irritar facilmente a pele sensível. Mais que isso, aumentam a sensibilidade ao sol. Então, o ideal é utilizar ativos com moléculas maiores, como os poli-hidroxiácidos. Apesar de resultados semelhantes aos AHAs, agem apenas nas camadas superficiais da pele.

Vitamina C

Sim, a vitamina C é ótima para a pele, já que combate os radicais livres que aceleram os sinais de idade. Entretanto, o ativo pode causar dermatites em algumas pessoas. A condição tem vermelhidão, irritação e coceira.

Uma das alternativas é a melatonina. Muito usada para melhorar o sono, também faz bem à saúde da pele sensível. O principal papel é evitar os danos dos radicais livres, já que desacelera o processo oxidativo.

Hidroquinona

Esse ingrediente tem um poderoso efeito clareador. Mas também tem efeitos colaterais. Entre eles, marcas vermelhas, ressecamento e irritação. “Uma opção mais segura para a pele sensível, então, é o ácido tranexâmico. Ele diminui a síntese de melanina e, assim, reduz as manchas. Isso vale, inclusive, para o melasma. Tudo sem irritar a pele.”

No entanto, Paola ressalta que, para cuidar da pele sensível, o ideal é consultar um médico. “Apenas ele pode indicar os melhores cosméticos e ativos para o seu tipo de pele”, afirma. Interrompa também o uso do produto que pode ter causado a reação. “Em consultório, podemos avaliar e fazer exames de contato. Com isso, identificamos componentes que fazem a pele reagir negativamente. E também mudamos a sua rotina skincare”, finaliza.

Fonte: Paola Pomerantzeff, dermatologista. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).