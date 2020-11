Eleições 2020: Datafolha aponta Covas com 32%; Boulos,16%; Russomanno, 14%

Nesta quinta-feira (12), o Datafolha divulgou a pesquisa com os percentuais de intenção de voto para os candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições 2020. O candidato do PSDB, Bruno Covas, cresceu quatro pontos na preferência do eleitorado, enquanto o republicano Celso Russomanno teve um aumento de 2% na taxa de rejeição.

Márcio França, com 12% das intenções de voto, oscilou em um ponto, em relação a última pesquisa. O candidato do PSB está tecnicamente empatado com Boulos (PSOL), 16%, e Russomanno, 14%, se considerada a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou menos.

Pesquisa dos candidatos de SP nas Eleições 2020

A pesquisa foi divulgada pela TV Globo e pelo jornal “Folha de São Paulo”, foram ouvidos 1.512 eleitores da capital paulista, durante os dias 9 e 10 de novembro de 2020. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo número SP-05584/2020, a amostra tem grau de confiança de 95%, com margem de erro máxima de 3% para mais ou menos.

O petista Jilmar Tatto teve uma queda de 2% nas intenções de voto, enquanto os demais candidatos mantiveram-se com as mesma porcentagens ou pequenas oscilações.

Veja os resultados da pesquisa:

Bruno Covas (PSDB) – 32%

Guilherme Boulos (PSOL) – 16%

Celso Russomanno (Republicanos) – 14%

Márcio França (PSB) – 12%

Jilmar Tatto (PT) – 4%

Arthur do Val (Patriota) – 4%

Joice Hasselmann (PSL) – 3%

Andrea Matarazzo (PSD) – 2%

Marina Helou (Rede) – 1%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

Antônio Carlos Silva (PCO), Orlando Silva (PCdoB) e Levy Fidelix (PRTB) tiveram menos de 1%

Branco/nulo/nenhum – 7%

Não sabe/não respondeu – 3%

Veja a pesquisa anterior (6 de outubro) do Datafolha.

Taxa de rejeição dos candidatos a prefeito

Os eleitores foram questionados sobre quais dos candidatos não votariam de jeito nenhum, podendo votar em mais de um. Na liderança da pesquisa está Russomanno, com 49%, dois pontos a mais que a última taxa de rejeição apurada pelo Datafolha. O menor percentual entre os candidatos foi de 11%.

Confira os resultados:

Celso Russomanno (Republicanos) – 49%

Joice Hasselmann (PSL) – 32%

Bruno Covas (PSDB) – 24%

Jilmar Tatto (PT) – 23%

Guilherme Boulos (PSOL) – 23%

Levy Fidelix (PRTB) – 22%

Orlando Silva (PCdoB) – 18%

Márcio França (PSB) – 17%

Arthur do Val (Patriota) – 15%

Vera Lúcia (PSTU) – 13%

Andrea Matarazzo (PSD) – 12%

Antônio Carlos (PCO) – 11%

Marina Helou (Rede) – 11%

Rejeita todos/não votaria em nenhum – 3%

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum – 2%

Não sabe – 4%

Eleitores podem mudar de voto

A pesquisa perguntou qual o nível de decisão do voto dos entrevistados, revelando que 67% dos eleitores estão totalmente decididos e 32% ainda podem mudar suas preferências.

Jilmae Tatto é o candidato com o percentual mais alto neste quesito, 82% de eleitores tem certeza ao escolherem o petista, contra 18% que ainda podem mudar de voto.

Questionados sobre qual seria a segunda opção para prefeito de SP nas eleições 2020, Bruno Covas teve 15% de escolha, seguido por Russomanno (15%), França (14%), Boulos (7%) e Jilmar Tatto (6%).

Número dos candidatos a prefeito de SP nas eleições 2020

Um questão curiosa da pesquisa do Datafolha foi o questionamento se os eleitores sabiam qual era o número dos candidatos em que estavam pretendo votar.

Somente 29% dos entrevistados que escolheram Russomanno (Republicanos) como candidato sabiam seu número, o restante não sabia ou respondeu de forma incorreta. Tatto (PT) é o candidato com a maior porcentagem nesta questão, 72% de seus eleitores sabem o número, contra 28% que erraram ou não sabiam.

